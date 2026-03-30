Doveli Srbina da napadnu titulu u Evroligi, a sad redom tjeraju lidere

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Olimpija iz Milana bi naredne sezone mogla da izgleda drastično drugačije. Niz startera ima ponude i želi da napusti klub.

raspada se olimpija iz milana Izvor: MN PRESS

Nadaju se u Olimpiji iz Milana da bi sa četiri pobjede u posljednja četiri kola Evrolige mogli da se dočepaju mjesta u plej-in turniru Evrolige.Ipak dok se spremaju za naredni meč sa Parizom redom dolaze vijesti da će ih napustiti najbolji igrači. 

Prvo je postalo jasno da će startni plejmejker Kvin Elis naredne sezone Evroligu zamijeniti za NCAA, a potom je došla vijest da Zek Ledej pregovara sa Hapoelom iz Tel Aviva oko saradnje. Sada izgleda da odlazi i Džoš Nibo.

Neuspješno naturalizovani Slovenac ima izlaznu klauzulu u svom ugovoru, a sada mu je Barselona ponudila dvogodišnji ugovor vrijedan 6.000.000 dolara. Iako je pod ugovorom i za narednu sezonu njegova izlazna klauzula je oko 500.000 evra i to će se bez problema platiti ako dobije toliki novac od Barselone. 

Barselona je već riješila potpis Mozesa Rajta iz Šalgirisa kome je takođe dato 6.000.000 evra za dvije sezone. To znači da će mijenjati kompletnu centarsku liniju za narednu godinu. 

Sa Gudurićem htjeli titulu

Olimpija je ove sezone dovela veliki broj pojačanja u nadi da će doći do titule u Evroligi, a sa 17 pobjeda do sada samo ih teorija drži u igri. Moraće da pobijede Pariz, Valensiju. Bajern i Olimpijakos ako žele u doigravanje.

Najveće pojačanje bio je Marko Gudurić koji je stigao kao prvak Evrope sa Fenerbahčeom, Stigao je i iskusni Lorenco Braun koji je brzo ispao iz tima, ali i Nejt Sestina, Kvin Elis, Devin Buker i Brajannt Danston.

