Da Jokić ima ovakvo suđenje u NBA bio bi MVP svake godine: Šej izveo više bacanja o cijele protivničke ekipe

Autor Bojan Jakovljević
Šej Gildžus Aleksander ubacio je 47 poena, od čega 21 od 25 sa linije za slobodna bacanja, u preokretu Oklahome protiv Detroita.

Da Nikola Jokić ima zaštitu kod sudija kao Šej Gildžes-Aleksander vjerovatno bi bio MVP svake od prethodnih sezona u NBA ligi. Nije srpski centar bio na terenu u noći između ponedjeljka i utorka, ali jeste Oklahoma. Zahvaljujući sjajnom plejmejkeru i glavnom MVP kandidatu je napravila preokret i poslije produžetka pobijedila Detroit (114:110).

Kanađanin je ubacio 47 poena (10/16 za dva, 2/3 za tri, uz pet skokova i tri asistencije). Ali, ono što je svima privuklo pažnju jeste broj izvedenih slobodnih bacanja - čak 25. Bio je precizan 21 put. Primjera radi, cijela ekipa Pistonsa je na utakmici izvela ukupno 23 slobodna bacanja i loše šut sa penala ih je skupo koštao (12/23).

Upravo je Šej dao koš za pobjedu u posljednjim sekundama regularnog dijela, ali su sudije ipak vidjele ono što radi stalno i konačno ga za to kaznile. Dosudile su faul u napadu zbog odgurivanja, nešto što stalno radi, ali se arbitri prave da ne vide. Ipak u dodatnih pet minuta su Tanderi bili bolji, kanadski plejmejker je dao osam poena, od čega šest sa linije penala. Mladi srpski košarkaš Nikola Topić je meč odgledao sa klupe.

Rezultati:

  • Majami - Filadelfija 119:109
  • Atlanta - Boston 112:102
  • Memfis - Finiks 105:131
  • San Antonio - Čikago 129:114
  • Dalas - Minesota 94:124
  • Juta - Klivlend 113:122
  • Oklahoma - Detroit 114:110 (poslije produžetka)
  • LA Lejkers - Vašington 120:101

