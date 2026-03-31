Da Jokić ima ovakvo suđenje u NBA bio bi MVP svake godine: Šej izveo više bacanja o cijele protivničke ekipe

Šej Gildžus Aleksander ubacio je 47 poena, od čega 21 od 25 sa linije za slobodna bacanja, u preokretu Oklahome protiv Detroita.

Da Nikola Jokić ima zaštitu kod sudija kao Šej Gildžes-Aleksander vjerovatno bi bio MVP svake od prethodnih sezona u NBA ligi. Nije srpski centar bio na terenu u noći između ponedjeljka i utorka, ali jeste Oklahoma. Zahvaljujući sjajnom plejmejkeru i glavnom MVP kandidatu je napravila preokret i poslije produžetka pobijedila Detroit (114:110).

Kanađanin je ubacio 47 poena (10/16 za dva, 2/3 za tri, uz pet skokova i tri asistencije). Ali, ono što je svima privuklo pažnju jeste broj izvedenih slobodnih bacanja - čak 25. Bio je precizan 21 put. Primjera radi, cijela ekipa Pistonsa je na utakmici izvela ukupno 23 slobodna bacanja i loše šut sa penala ih je skupo koštao (12/23).

Upravo je Šej dao koš za pobjedu u posljednjim sekundama regularnog dijela, ali su sudije ipak vidjele ono što radi stalno i konačno ga za to kaznile. Dosudile su faul u napadu zbog odgurivanja, nešto što stalno radi, ali se arbitri prave da ne vide. Ipak u dodatnih pet minuta su Tanderi bili bolji, kanadski plejmejker je dao osam poena, od čega šest sa linije penala. Mladi srpski košarkaš Nikola Topić je meč odgledao sa klupe.

Shai Gilgeous-Alexander game-winner…



is called off.



Offensive foul. Headed to overtime.pic.twitter.com/cUZlOVhz03 — Underdog NBA (@UnderdogNBA)March 31, 2026

