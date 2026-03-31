Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Vembanjama ušao u istoriju NBA lige: Za osam minuta napravio pravo čudo

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Viktor Vembanjama uspio je da upiše dabl-dabl učinak u NBA ligi za samo osam minuta i tako je oborio rekord.

Viktor Vembanjama ušao je u istoriju NBA lige. U pobjedi San Antonija protiv Čikaga (129:114) je upisao nevjerovatan dabl-dabl i rekord sezone - 41 poen, 16 skokova, uz četiri asistencije i tri blokade, ali nije to ono što ga je uvelo među besmrtne. Već jedan zaista nestvaran statistički podatak.

Francuski košarkaš je za osam minuta i 31 sekundu uspio da upiše dabl-dabl (10, 10sk). Uspio je to već na početku druge četvrtine. Taj rekord držao je Džim Vašington koji je sa Sent Luis Hoksima imao dabl-dabl za devet minuta protiv Niksa 6. marta 1966. godine.

Superstar Sparsa je jedan do glavnih kandidata za MVP priznanje. Pored njega su se istakli Stefon Kasl (21, 10as, 8sk) i Keldon Džonson (15). Kod Bulsa su najbolji bili Tre Džouns (23) i Lenard Miler (21, 6sk, 4as).

Rezultati:

  • Majami - Filadelfija 119:109
  • Atlanta - Boston 112:102
  • Memfis - Finiks 105:131
  • San Antonio - Čikago 129:114
  • Dalas - Minesota 94:124
  • Juta - Klivlend 113:122
  • Oklahoma - Detroit 114:110 (poslije produžetka)
  • LA Lejkers - Vašington 120:101

