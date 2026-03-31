Vembanjama ušao u istoriju NBA lige: Za osam minuta napravio pravo čudo

Viktor Vembanjama uspio je da upiše dabl-dabl učinak u NBA ligi za samo osam minuta i tako je oborio rekord.
Viktor Vembanjama ušao je u istoriju NBA lige. U pobjedi San Antonija protiv Čikaga (129:114) je upisao nevjerovatan dabl-dabl i rekord sezone - 41 poen, 16 skokova, uz četiri asistencije i tri blokade, ali nije to ono što ga je uvelo među besmrtne. Već jedan zaista nestvaran statistički podatak.
Francuski košarkaš je za osam minuta i 31 sekundu uspio da upiše dabl-dabl (10, 10sk). Uspio je to već na početku druge četvrtine. Taj rekord držao je Džim Vašington koji je sa Sent Luis Hoksima imao dabl-dabl za devet minuta protiv Niksa 6. marta 1966. godine.
Superstar Sparsa je jedan do glavnih kandidata za MVP priznanje. Pored njega su se istakli Stefon Kasl (21, 10as, 8sk) i Keldon Džonson (15). Kod Bulsa su najbolji bili Tre Džouns (23) i Lenard Miler (21, 6sk, 4as).
Rezultati:
- Majami - Filadelfija 119:109
- Atlanta - Boston 112:102
- Memfis - Finiks 105:131
- San Antonio - Čikago 129:114
- Dalas - Minesota 94:124
- Juta - Klivlend 113:122
- Oklahoma - Detroit 114:110 (poslije produžetka)
- LA Lejkers - Vašington 120:101