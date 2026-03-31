Jokićev brat skočio da zagrli Amerikanca čim ga je vidio: Za njega mnogi ne znaju, ali obožava Nikolu

Strahinja Jokić, brat Nikole Jokića, imao je srdačan susret sa kvoterbekom Bronkosa Boom Niksom.

Braća Nikole Jokića privlače veliku pažnju gdje god da se pojave. Tako je bilo i poslije pobjede protiv Golden Stejta (116:93) kada je došlo do prijatnog i srdačnog susreta sa kvoterbekom Denver Bronkosa Boom Niksom (26).

On je došao u Kolorado na draftu 2024. godine kao 12. pik i u Denveru ga obožavaju. Vjerovatno ne toliko kao Nikolu Jokića, tako da će morati i on da učini sve da im donese trofej kao što je Srbin uspeo u NBA ligi.

Čeka ga mnogo posla na tom putu, ali se vidi da ga cijene i Strahinja i Nemanja Jokić. Na društvenim mrežama se pojavila fotografija zagrljaja između Strahinje i Boa Niksa, dok je iza njih bio Nemanja.

Bo Nix and Jokic’s brother at the Nuggets game last nightpic.twitter.com/aQhxSSfyzH — Trev️ (@Boisabronco)March 30, 2026

