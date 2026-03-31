Pao i Ataman nemaju srama: Podnesen zahtjev za poništenje pasoša Tomasa Vokapa!?

Panatinaikos je teško podnio poraz u grčkom derbiju, pa je otišao korak dalje i zatražio da se pasoš Tomasa Vokapa poništi.

Izvor: MN PRESS

Panatinaikos je poražen na domaćem terenu u grčkom derbiju i čini se da Zeleni to nisu dobro prihvatili. Ispred svih, nezadovoljstvo je, pomalo licemjerno, iskazao Ergin Ataman koji je protivio broju naturalizovanih igrača u timu Olimpijakosa. Zbog toga je Panatinaikos uložio žalbu i traži poništenje pasoša američkog plejmejkera Tomasa Vokapa.

Poslije derbija odmah se oglasio vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, a na konferenciji za medije kritike je iznio i Ergin Ataman. I pridika bi bila na mjestu, da turski trener nije predvodnik reprezentacije svoje domovine u kojoj je gotovo polovina igrača naturalizovano. Bilo kako bilo, PAO ima jasan cilj, a SDNA ga je saznao i prenio.

Panatinaikos je 26. marta podnio zahtjev za poništavanje grčkog pasoša Tomasu Vokapu. Razlozi na koje su se pozvali iz kluba iz Atine su ti da je košarkaš iz Teksasa "papire" dobio na osnovu zasluga koje bi trek trebalo da se dogode, odnosno na osnovu potencijalnih uspjeha u dresu reprezentacije. Dakle, Vokap nije pružio izuzetne zasluže na osnovu kojih bi trebalo da dobije pasoš.

Panatinaikos se nije zaustavio, u daljoj argumentaciji se navodi da i reprezentacija Grčke nije postigla posebne rezultate od dolaska Vokapa u tim. Uz to, navodi se i da je prošlo skoro dvije godine od poslednjeg nastupa za reprezentaciju, pošto je meč odigrao 6. avgusta 2024.

Zbog svega navedenog, Panatinikos zahtijeva od Ministarstva unutrašnjih poslova da poništi počasnu naturalizaciju košarkaša Panatinaikosa.

Šta je Panatinaikos naveo u saopštenju?

"Košarkaški klub Panathinaikos podieo je zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova, tražeći opoziv počasnog grčkog državljanstva dodijeljenog igraču Olimpijakosa Tomasu Vokapu, u skladu sa članom 26A Zakona o grčkom državljanstvu. Naime, Predsjedničkim dekretom od 18. aprila 2023. Tomas Vokap je proglašen Grkom kroz izuzetnu proceduru počasnog državljanstva, na prijedlog ministra unutrašnjih poslova, jer je smatrano da svojim profesionalnim angažmanom može pružiti značajne usluge zemlji.

Panatinaikos tvrdi da neizvjesni i potencijalni doprinos pojedinca u rezultatima nacionalnog košarkaškog tima ne predstavlja, prema članu 13 Zakona o grčkom državljanstvu, osnov za počasno državljanstvo, jer zakon zahtjeva već dokazanu i ostvarenu izuzetnu uslugu zemlji, koja je potvrđena tokom vremena, kako bi se opravdala izuzetna dodjela grčkog državljanstva kao priznanje za tu već dokazanu službu.

U praksi se, međutim, pokazalo da gospodin Vokap nije pružio takve izuzetne usluge zemlji nakon dodjele državljanstva. Tokom godina kada je nastupao za grčku reprezentaciju, nije ostvario nikakve značajne uspjehe, a od posljednjeg nastupa 6. avgusta 2024. nije odigrao nijednu utakmicu za nacionalni tim. Stoga Panatinaikos traži od Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je iniciralo postupak dodjele grčkog državljanstva gospodinu Vokapu, da sada pokrene odgovarajući postupak za njegov opoziv.

Pored toga, Panatinaikos podsjeća na izjavu samog Vokapa prilikom dodjele državljanstva: 'Moja želja da pružim doprinos je toliko iskrena, da se obavezujem da, u slučaju da u budućnosti odbijem da pružim doprinos, grčka vlada može da oduzme prava koja proizilaze iz dobijanja pasoša'", navodi se u zahtjevu Panatinaikosa.

Šta je rekao Ergin Ataman?

Turski trener Ergin Ataman pomalo licemjerno je govorio o naturalizovanom košarkašu, s obzirom na to da je, upravo, Ataman trener koji ima najmanje prava da debatuje na ovu temu, jer nacionalni tim Turske ima petorku naturalizovanih. Veliki broj igrača nije rođen u Turskoj, a mnogi od njih čak i nemaju apsolutno nikakve veze sa tom zemljom - Šejn Larkin, Skoti Vilbekin i Malakaj Flin.

Kako nema namejru da gleda u svoje dvorište, riješio je da oplete po direktnom rivalu.

"Situacija sa Olimpijakosom je takva. Da li Dorsi i Vokap mogu da igraju zajedno za Grčku? Ne, jer su naturalizovani igrači. Igraju u Grčkoj, daju im šansu, to je jedina liga. Ne znam kako je u drugim zemljama, ali mislim da nije tako. Vezenkov igra za reprezentaciju Bugarske. Plus šest stranaca i trojica sudija", rekao je Ataman koji će vrlo vjerovatno zbog ovih komentara da dobije kaznu.

