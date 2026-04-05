Veliki grčki talenat bježi od Ergina Atamana i ide u Ameriku

Aleksandros Samodurov dobio je ponudu iz Amerike i kako stvari stoje nastaviće karijeru u NCAA umesto u Panatinaikosu.

Aleksandros Samodurov (20) je jedan od najvećih grčkih talenata. U aprilu puni 21 godinu, igra na poziciji krilnog centra (210cm) i ne želi više da igra pod Erginom Atamanom. Nezadovoljan je minutažom koju ima u Panatinaikosu i vrlo brzo bi trebalo da ode u Ameriku.

Prema pisanju grčkih medija stigla je ponuda sa koledža i po svemu sudeći karijeru će da nastavi u NCAA. Neće biti prvi, a ni posljednji koji će tim putem da ide pošto sve veći broj talentovanih igrača odlazi na koledž.

Samodurov je ove sezone odigrao ukupno 13 mečeva i dao je 34 poena, dakle prosjek mu je 2,6 poena, 0.7 skokova i 0.3 asisencije po meču u Evroligi. Posljednji meč je imao protiv Real Madrida kada je proveo 98 sekundi na parketu, a najbolju partiju imao je protiv Baskonije u 23. kolu kada je dao 11 poena (4/4 za dva, 1/3 za tri).

