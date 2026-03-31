Trener Panatinaikosa Ergin Ataman dao je licemjernu izjavu o broju stranaca u Olimpijakosu i izazvao buru na društvenim mrežama.
Ergin Ataman jeste jedan od najboljih evropskih trenera, ali je isto tako i čovjek koji ne zna da gubi. Kada god doživi poraz nalazi izgovore i rijetko kada priznaje. Tako je poslije poraza u grčkom derbiju od Olimpijakosu (101:94) dao izjavu o strancima koja je napravila haos na društvenim mrežama.
"Situacija sa Olimpijakosom je takva. Da li Dorsi i Vokap mogu da igraju zajedno za Grčku? Ne, jer su naturalizovani igrači. Igraju u Grčkoj, daju im šansu, to je jedina liga. Ne znam kako je u drugim zemljama, ali mislim da nije tako. Vezenkov igra za reprezentaciju Bugarske. Plus šest stranaca i trojica sudija", rekao je Ataman koji će vrlo vjerovatno zbog ovih komentara da dobije kaznu.
Licemjerna izjava Ergina Atamana: Žestoko proziva zbog stranaca, a pravi se lud kad se priča o sramoti Turske
Dosta licemjerna izjava, posebno ako se uzme u obzir reprezentacija Turske i ko sve igra za nacionalni tim koji on predvodi. Meč u Atini bio je pun tenzija i haosa. Tajler Dorsi i Kendrik Nan su isključeni zbog fizičkog obračuna, dok je Matijas Lesor takođe želio da se tuče.
Zašto Ataman ovako ne priča o Turskoj?
Ataman je dao dosta licemjernu izjavu o velikom rivalu, ali ga ne čujemo da ovakve stvari priča o reprezentaciji Turske koju predvodi sa klupe. Ko igra za njih? Čak devetoricu stranaca, potpuno su obesmislili FIBA pravila i reprezentativnu košarku.
Na mečevima protiv Srbije je naturalizovan bio samo Tarik Biberović koji je rođen u Bosni i Hercegovini. Na prethodnom Eurobasketu su imali i "petorku" stranaca, Džedi Osman (rođen na Ohridu), Omer Jurtseven (rođen u Uzbekistanu), Erdžan Osmani (rođen u Albaniji), Kenan Sipahi (rođen u Prištini) i Adem Bona (rođen u Nigeriji).
Pored njih su tu još i trojica Amerikanaca koji su dobili turski pasoš - Šejn Larkin, Skoti Vilbekin i Malači Flin. Ako je već spreman da se "bori sa vjetrenjačama" u Grčkoj, da priča o toj reprezentaciji i Olimpijakosu, onda bi mogao da pokaže i borbu za pravdu i kada je reprezentacija Turske u pitanju. Naravno, jasno je svima da to neće uraditi.
Panathinaikos coach Ergin Ataman after loss to Olympiacos:— Eurohoops (@Eurohoopsnet)March 30, 2026
"Can Dorsey and Walkup play on [Greek] national team at the same time? No. But they play in the League. It's the only league like this.
Vezenkov - Bulgarian national team. Plus six foreigners.
Plus three referees"pic.twitter.com/HcpNWTjbuZ