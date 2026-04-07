logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nekadašnji košarkaš Partizana hvali Džareda Batlera: "Zvezda bi bez njega gledala plej-in na razglednici"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Mića Berić govorio je bez dlake na jeziku o Džaredu Batleru i lošem periodu Crvene zvezde.

mica beric brani dzareda batlera Izvor: EK/© MN press, all rights reserved

Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler je definitivno igrač koji pravi razliku na terenu, ali je debelo podbacio u ključnim utakmicama. Stao je američkog beka šut, u odbrani pravi velike kikseve, pa je u posljednje vrijeme prvi na udaru u crveno-bijelom taboru.

Naravno, ne može da mu se ospori talenat i nekoliko utakmica koje je sam iznio na svojim leđima, ali Crvenoj zvezdi je potreban Džared Batler koji kreira, pogađa i ne gubi fokus u odbrani.

Očekivano je da se najviše komentariše učinak igrača od koji imaju najveću ulogu, ali malo se priča o ispodprosječnim partijama centara Zvezde koji bi trebalo da prave veliku razliku pod košem. Ritam sa početka sezone ne može da nađe ni Džordan Nvora koji se takođe muči sa šutom, a statistika otkriva kako su crveno-bijeli ispali iz trke za direktan plasman za plej-of.

Poslije osvajanja Kupa Radivoja Koraća, Crvena zvezda za dva poena šutira 46,6%, za tri šutira 27,2%, i jedini su tim u Evroligi ispod 30%. Takođe, imaju treći najgori ofanzivni rejting. Ne može se sve staviti na pleća dvojice igrača, stoga legendarni as Partizana Miroslav Mića Berić staje u zaštitu Džerada Batlera prije svih.

"Jako loši procijenti, ali i dalje mislim, bez njega Zvezda bi na razglednici gledala i plej-of i plej-in. Svaki važni poeni - on, donosio je produžetke, dao tri bacanja Baskoniji, treba dati i onaj zicer u Barseloni. Šutirao je 0/7, ko je izvukao tri bacanja u Barseloni kad je Zvezda bila gotova?", rekao je Berić u emisiji "Pik en rol" i dodao:

"Jeste, loši su procenti, ali je i dalje ključni igrač Zvezde. Izvuci Nvorinu statistiku, Milera-Mekintajera. Problem je taj trougao. Zvezda se previše oslanja na šut za tri i izolaciju", povukao je Berić.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

02:13
Saša Obradović o Džeredu Batleru
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Tagovi

Džered Batler Miroslav Berić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC