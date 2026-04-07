Nekadašnji košarkaš Partizana hvali Džareda Batlera: "Zvezda bi bez njega gledala plej-in na razglednici"

Mića Berić govorio je bez dlake na jeziku o Džaredu Batleru i lošem periodu Crvene zvezde.

Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler je definitivno igrač koji pravi razliku na terenu, ali je debelo podbacio u ključnim utakmicama. Stao je američkog beka šut, u odbrani pravi velike kikseve, pa je u posljednje vrijeme prvi na udaru u crveno-bijelom taboru.

Naravno, ne može da mu se ospori talenat i nekoliko utakmica koje je sam iznio na svojim leđima, ali Crvenoj zvezdi je potreban Džared Batler koji kreira, pogađa i ne gubi fokus u odbrani.

Očekivano je da se najviše komentariše učinak igrača od koji imaju najveću ulogu, ali malo se priča o ispodprosječnim partijama centara Zvezde koji bi trebalo da prave veliku razliku pod košem. Ritam sa početka sezone ne može da nađe ni Džordan Nvora koji se takođe muči sa šutom, a statistika otkriva kako su crveno-bijeli ispali iz trke za direktan plasman za plej-of.

Poslije osvajanja Kupa Radivoja Koraća, Crvena zvezda za dva poena šutira 46,6%, za tri šutira 27,2%, i jedini su tim u Evroligi ispod 30%. Takođe, imaju treći najgori ofanzivni rejting. Ne može se sve staviti na pleća dvojice igrača, stoga legendarni as Partizana Miroslav Mića Berić staje u zaštitu Džerada Batlera prije svih.

"Jako loši procijenti, ali i dalje mislim, bez njega Zvezda bi na razglednici gledala i plej-of i plej-in. Svaki važni poeni - on, donosio je produžetke, dao tri bacanja Baskoniji, treba dati i onaj zicer u Barseloni. Šutirao je 0/7, ko je izvukao tri bacanja u Barseloni kad je Zvezda bila gotova?", rekao je Berić u emisiji "Pik en rol" i dodao:

"Jeste, loši su procenti, ali je i dalje ključni igrač Zvezde. Izvuci Nvorinu statistiku, Milera-Mekintajera. Problem je taj trougao. Zvezda se previše oslanja na šut za tri i izolaciju", povukao je Berić.

