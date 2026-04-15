"Iz Evrolige su nam rekli drugačije, ova odluka je zabrinjavajuća": Stiglo hitno saopštenje, rizik je prevelik

Sindikat za zaštitu igrača (ELPA) je izdao saopštenje i zabrinut je zbog nove odluke Evrolige. Tvrde da takav nije bio dogovor.

Evroliga je potvrdila da će i u narednoj sezoni da zadrži isti format takmičenja. Dakle, 20 ekipa, sa plej-in turnirom, duplim nedjeljama i istim naporima kao u tekućoj. Uprkos tome što se igrači žale, što postoji sve više povreda, format nije promijenjen. To je izazvalo reakciju Sindikata igrača Evrolige (ELPA).

"Poslije sastanka 14. aprila ELPA želi da naglasi da nam je drago što se radi na temama koje su bitne za igrače i klubove,ali smo u isto vrijeme razočarani zbog toga što će broj utakmica ostati isti. To je zabrinjavajuće, pošto su nam iz Evrolige rekli da će trenutni format biti samo za sezonu 2025/26. Odluka da se zadrži ovakva struktura ne rješava sve veće napore koje imaju igrači i na fizičkom i mentalnom planu", stoji na početku saopštenja.

Nastavljaju zatim da izražavaju zabrinutost zbog mogućih povreda i dodatnih problema koje mogu da imaju igrači.

"Postoji mnogo faktora, veći rizik od povreda, veći umor, sa mentalne strane takođe. Nedostatak vremena za odmor i to nisu samo brige u teoriji, već realnost na dnevnom nivou za igrače. I to utiče na kvalitet, integritet i dugoročnost takmičenja. Nova sezona je osuđena na isti kalendar, više to nije opciono, već se to zahtjeva. Evroliga radi na rastu, uvećanju zarada, investicijama, ali sve to mora da prati i razvoj igrača i njihove uslove rada. Zato to ne može da bude limitirano na optimizaciju putovanja (uključujući i veći broj čarter letova), veći broj medicinskog osoblja, poboljšanje oporavka igrača, treninga i infrastrukture i boljeg rasporeda mečeva kako bi se vodilo računa o zdravlju igrača", stoji u saopštenju.

Nahbar: Zahtjevan kalendar osjećaju samo igrači

O odluci Evrolige oglasio se i generalni direktor ELPA Boštjan Nahbar koji je takođe izrazio nezadovoljstvo i zahtijeva od Evrolige da unaprijedi uslove za igrače.

"Poslije svakodnevnih diskusija sa igračima širom Evrolige mogu da kažem da oni podržavaju ambicije za rast i uzdizanje takmičenja, ali smatraju da taj rast mora da bude raspodjeljen na svim nivoima.Igrači osjećaju da su oni ti koji osjećaju taj zahtevan kalendar takmičenja iz dana u dan - fizički i mentalno. Zato je realnost takva da moraju da shvate da mora da postoji napredak i van terena. Moraju da se donesu konkretne mjere, ne samo da se o tome diskutuje", jasan je Nahbar.

