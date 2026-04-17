Nekadašnji NBA košarkaš izgubio bogatstvo, sad proizvodi kanabis

Bivša NBA zvijezda Šon Kemp danas je uspješni proizvođač legalnog kanabisa. Iako je poslije košarkaške karijere doživio finansijski krah, uspio je da se oporavi i ostvari na nekom drugom polju.

Bivši NBA košarkaš Šon Kemp, ujedno nekadašnji as Sijetla i šestostruki učesnik Ol-stara, danas ima 56 godina i iza sebe karijeru koja je donijela ogroman novac, ali i finansijski pad. Tokom igračkih dana zaradio je oko 90 miliona dolara, međutim loše odluke van terena i životne okolnosti dovele su do toga da mu je imovina značajno umanjena. Danas se bavi potpuno drugačijim poslom - ušao je u brzorastuću industriju legalnog kanabisa u SAD, čija vrijednost prelazi desetine milijardi dolara.

Iako je doživio finansijski krah, može se reći da se brzo i lako oporavio. Na terenu je Kemp bio sinonim za modernog krilnog centra: snažan, eksplozivan i izuzetno pokretan za svoju visinu. U Sijetlu je činio jedan od najprepoznatljivijih tandema devedesetih zajedno sa Gerijem Pjotonom, bili su poznati i kao "Sonic Boom". Duo je Supersoniksima donio konstantan uspjeh - sedam uzastopnih plej-of sezona i nekoliko godina sa preko 55 pobjeda, a vrhunac je stigao 1995/96 kada su stigli do NBA finala sa 64 pobjede u ligaškom dijelu sezone.

Međutim, titula im je izmakla jer su naletjeli na tada nezaustavljiv Čikago predvođen Majklom Džordanom. Pamti se ta godina, kad su Bulsu ostvarili nevjerovatan skor 72-10. Supersoniksi su uspjeli da pobijede u dvije utakmice, ali ne i da ugroze Džordanov put ka još jednoj šampionskoj tituli.

Nedugo zatim, došlo je do kraja slavnog tandema. Kemp je 1997. napustio Sijetl i prešao u Klivlend. Geri Pejton je godinama isticao da su zajedno mogli da naprave još veću dinastiju da nije bilo razlaza i ega koji je, po njegovom mišljenju, presudio. Kemp je u Klivlendu imao solidan početak, ali je forma ubrzo počela da pada. U javnosti su se pojavljivali podaci o naglom gojenju košarkaša. Sve to uticalo je na karijeru NBA zvijezde. Nakon Klivlenda uslijedile su epizode u Portlandu i Orlandu, a 2004. godine se povukao iz profesionalne košarke.

U najboljim danima karijere bio je tri puta uvršten u drugu idealnu petorku NBA lige, a kroz 1000 i više utakmica prosječno je bilježio 14,6 poena i 8,4 skoka. Sa reprezentacijom Sjedinjenih Država osvojio je i svjetsko zlato 1994. godine.

"Šon Kemp Kanabis"

Privatni život NBA zvijezde bio je podjednako buran - ima najmanje sedmoro djece sa više partnerki, što je često privlačilo pažnju medija.

Iako je tokom karijere samo od ugovora zaradio oko 90 miliona dolara, finansijski problemi i loša ulaganja doveli su do toga da mu je bogatstvo godinama kasnije procijenjeno na svega nekoliko miliona. Posebno su se izdvojili neuspješni poslovni potezi, uključujući i zatvaranje sportskog bara u Sijetlu.

U novoj fazi života okrenuo se industriji kanabisa, gdje je pokrenuo dva maloprodajna objekta pod brendom "Šon Kemp Kanabis". Ipak, većinski dio poslovanja pripada drugoj kompaniji. Kemp ističe da ovakvi proizvodi mogu imati medicinsku i oporavljajuću primjenu, posebno kod sportista.

Bonus video:

Pogledajte 01:13:17 Priča za medalju: Bojan Janić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

