Polonara poslije leukemije opet igra košarku: "Uvijek vrijedi boriti se, svaki dan je poklon"

Autor Bojan Jakovljević
Poznati italijanski košarkaš vratio se sportu poslije liječenja od leukemije

Poznati italijanski košarkaš Akile Polonara (34) sprema se za povratak na teren poslije borbe protiv leukemije. Košarkaš italijanskog tima Dinamo Sasari od prošle godine se liječio, prolazio kroz teška stanja u bolnici i izašao iz te borbe kao pobjednik. Zamolio je niželigaša Avelino da trenira u njegovoj sali i naravno, klub mu je izašao u susret. Ne samo da mu je dao ključeve hale, već mu je stavio na raspolaganje i ljekarski tim i kompletan stručni štab.

Polonara trenira sat dnevno i to je početak njegov procesa potpunog povratka igri. Za sada ne želi da žuri, niti bilo ko govori o njegovom novom profesionalnom angažmanu, dok se potpuno ne oporavi.

Polonara odlično poznaje tu dvoranu, jer je Avelino do 2021. godine bio 19 godina prvoligaš, a onda je proglasio bankrot i krenuo od nule.

Polonara nije razgovarao sa novinarima, niti naširoko pričao o svojoj reaktivaciji u košarku. Svoju poruku je sveo u rečenicu, objavljenu uz fotografiju sa navijačem ispred dvorane: "Svaki dan je poklon. I uvijek vrijedi boriti se!"

Polonara je trenirao u dresu Panatinaikosa sa imenom i prezimenom Huanča Ernangomeza. I sam je godinama bio evroligaški igrač, jer je bio krilni centar Baskonije, Fenerbahčea, Efesa, Žalgirisa, Virtusa...

Dva puta se borio protiv teške bolesti

Polonara je 2023. godine bio podvrgnut operaciji zbog uklanjanja kancera testisa i dva mjeseca kasnije vratio se na teren, poput Nikole Topića u NBA ligi. Prošle godine dijagnostikovana mu je mijeloidna leukemija. Dok ponovo igra košarku i na društvenim mrežama objavljuje fotografije druženja sa porodicom i prijateljima, Italijan šalje važnu poruku o značaju borbe, u kojoj je dobio veliku podršku širom košarkaške zajednice. 

Objavio je i inspirativnu knjigu: "Moj drugi put", a nedavno je nosio olimpijsku baklju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

