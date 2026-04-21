Pedro Martinez najbolji trener Evrolige: Ispisao istoriju, sad može da odvede Valensiju do titule

Trener Valensije Petro Martinez proglašen je za trenera godine u Evroligi.

Izvor: Pablo Morano / Xinhua News / Profimedia

Valensija nije jedino iznenađenje u Evroligi, već i njen trener Pedro Martinez. Španska ekipa je ligaški dio takmičenja završila na drugom mjestu, dovoljno da bude hit elitnog takmičenja. I tu nije kraj, ovaj tim ima velike ambicije, a i kako ne bi kad ga vodi najbolji trener Evrolige. Pedro Martinez je ispisao istoriju.

Pedro Martiznez je odveo Valensiju u plej-of Evrolige i usput ispisao istoriju - jedini je koji je bio najbolji trener godine u Evroligi i u Evrokupu. Valensija je do drugog mesta stigla sa skorom 25-13, a dostignuće je mnogo veće ako u obzir uzmemo činjenicu da je Valensija minule sezone igrala niži rang u odnosu na elitno takmičenje, a koju godinu ranije bila je prikovana za dno tabele u Evroligi.

Martinez je dobio najviše glasova od kolega koji se nalaze na istim funkcijama u svojim klubovima. Istina, trener Žalgirisa Tomas Masijulis je imao velike šanse, zbog sličnih rezultata u litvanskom klubu, ali je ostao na drugom mjestu. Iza njega se nalaze Jorgos Barcokas, čiji Olimpijakos je prvi na tabeli, odnosno Šarunas Jasikevičijus koji je sa Fenerbahčeom bio šampion minule sezone, a sada je njegov tim četvrti na tabeli.

Valensija je jedan od najkonstantnijih timova u Evropi, za divno čudo igra bez igrača sa Balkana, ali je to nije spriječilo da ima drugi najbolji skor u takmičenju. U ligi bilježi 90,9 poena po susretu.

Pedro Martínez is the 2025–26 Alexander Gomelskiy Coach of the Year



The@valenciabaskethead coach guided his team to an impressive 25–13 record in their first season back in the EuroLeague



The first coach to claim both EuroLeague & EuroCup Coach of the Year honors!…pic.twitter.com/cTdRsJRGnG — EuroLeague (@EuroLeague)April 21, 2026

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!