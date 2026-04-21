logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pedro Martinez najbolji trener Evrolige: Ispisao istoriju, sad može da odvede Valensiju do titule

Pedro Martinez najbolji trener Evrolige: Ispisao istoriju, sad može da odvede Valensiju do titule

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Valensije Petro Martinez proglašen je za trenera godine u Evroligi.

Pedro Martinez najbolji trener Evrolige Izvor: Pablo Morano / Xinhua News / Profimedia

Valensija nije jedino iznenađenje u Evroligi, već i njen trener Pedro Martinez. Španska ekipa je ligaški dio takmičenja završila na drugom mjestu, dovoljno da bude hit elitnog takmičenja. I tu nije kraj, ovaj tim ima velike ambicije, a i kako ne bi kad ga vodi najbolji trener Evrolige. Pedro Martinez je ispisao istoriju.

Pedro Martiznez je odveo Valensiju u plej-of Evrolige i usput ispisao istoriju - jedini je koji je bio najbolji trener godine u Evroligi i u Evrokupu. Valensija je do drugog mesta stigla sa skorom 25-13, a dostignuće je mnogo veće ako u obzir uzmemo činjenicu da je Valensija minule sezone igrala niži rang u odnosu na elitno takmičenje, a koju godinu ranije bila je prikovana za dno tabele u Evroligi.

Martinez je dobio najviše glasova od kolega koji se nalaze na istim funkcijama u svojim klubovima. Istina, trener Žalgirisa Tomas Masijulis je imao velike šanse, zbog sličnih rezultata u litvanskom klubu, ali je ostao na drugom mjestu. Iza njega se nalaze Jorgos Barcokas, čiji Olimpijakos je prvi na tabeli, odnosno Šarunas Jasikevičijus koji je sa Fenerbahčeom bio šampion minule sezone, a sada je njegov tim četvrti na tabeli.

Valensija je jedan od najkonstantnijih timova u Evropi, za divno čudo igra bez igrača sa Balkana, ali je to nije spriječilo da ima drugi najbolji skor u takmičenju. U ligi bilježi 90,9 poena po susretu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka treneri Evroliga KK Valensija Pedro Martinez

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC