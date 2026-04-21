"Rekao sam 'ružna babetina' i dobio otkaz": Vlade Đurović ne žali zbog riječi o Medlin Olbrajt

Vlade Đurović je svojevremeno dobio otkaz u Belgiji jer je izvrijeđao bivšu američku državnu sekretarku Medlin Olbrajt.

Čuveni košarkaški trener Vlade Đurović godinama već nije na klupi nekog kluba i mnogi su zaboravili da je tokom svoje bogate karijere pravio velike uspjehe. Između ostalog, Đurović je bio prvak Jugoslavije sa Zadrom 1986. godine, dok je vodio i Zvezdu, Budućnost, FMP, OKK Beograd, brojne klubove iz Grčke, Belgije...

Posebno interesantna situacija dogodila mu se tokom 1999. godine kada je dobio otkaz u belgijskom klubu Okapi Alstaru zbog toga što je digao glas protiv bombardovanja SR Jugoslavije. Odnosno, izvrijeđao je tada Medlin Olbrajt.

"To se dogodilo 1999. tokom bombardovanja Srbije", prisjetio se Đurović u intervjuu za "Večernji list" i objasnio kako je "platio" ceh zbog toga:

"Iako nisam mogao da smislim Slobodana Miloševića, teško mi je padalo da se o nama Srbima govori kao o talogu čovječanstva pa samnovinaru jednih uglednih novina objasnio da je Medlin Olbrajt jako frustrirana žena, mala, ružna, nikakva".

Ko je Medlin Olbrajt? Američka političarka i diplomata, rođena 1937. u Pragu. Kao državna sekretarka u administraciji Bila Klintona bila je snažan zagovornik akcija NATO-a, uključujući bombardovanje SR Jugoslavije 1999. Preminula je 2022. godine.

Ubrzo poslije toga su i u njegovom klubu saznali za taj intervju i odlučili su da ga otpuste:

"Rekao sam da je dio mladosti provela u Beogradu, u kojem je uvijek bilo lijepih žena, pa na nju niko nije obraćao pažnju. Rekao sam i da je ružna babetina pa mi je, po izlasku intervjua, predsednik rekao da moram da napustim klub".

I bez obzira što je prije skoro 40 godina otišao iz Zadra, Đurović ističe da kada god svrati u ovaj grad - tamo ga pozdravljaju na ulici i ne daju mu da plati bilo šta. Ne zaboravlja šta je uradio za ovaj grad i klub.

"Nažalost, u Zadar ne dolazim često, ali kad dođem, ne daju mi da igde išta platim. Čak ni hotel. Kada sam pitao vlasnika jednog restorana zašto mi ne dopušta da platim svoju večeru, jer ja nisam legenda poput Ćosića i Đerđe, on mi je kazao: 'Ono što su oni činili, to je od njih bilo i za očekivati, no ono što ste vi učinili, to je bilo čudo'", rekao je Đurović.

