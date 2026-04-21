PAO u plej-ofu Evrolige: Džej Šorts blistao u Atini, ostalo još jedno mjesto

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Panatinaikos pobijedio Monako 87:79 i ušao u plej-of kao sedmoplasirani. Igraće protiv Valensije.

Izvor: MN PRESS

Panatinaikos je pobijedio Monako 87:79 u utakmici plej-ina Evrolige i ušao u plej-of kao sedmoplasirani. To znači da će igrati u plej-of seriji protiv Valensije, dok će Monako igrati u petak kod kuće protiv pobjednika utakmice Barselona - Zvezda.

Zahvaljujući plejmejkeru Panatinaikosa Ti-Džej Šortsu (21 poen), PAO je ušao u doigravanje i ostao u igri za plasman na Fajnal-for Evrolige, kome će biti domaćin od 22. do 24. maja. Trenutno se zna da su parovi plej-ofa Valensija - Panatinaikos, Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, Fenerbahče - Žalgiris. Olimpijakos još čeka rivala kao prvoplasirani i igraće protiv drugog tima koji će ući kroz plej-in.

U sezoni prožetoj problemima i oscilacijama, ekipa Ergina Atamana našla je način da se izbori protiv borbenih gostiju iz kneževine i da opravda ulogu velikog favorita.

Domaćin je u prvoj četvtini (23:14) stekao prednost koju je branio i odbranio do kraja, uz timski nastup u kojem su se poenterski istakli i Kenet Farid sa 13 poena i Nik Rokavopulos sa 11. Monako je izašao na meč sa osmoricom igrača i imao je inspirisanog veterana Majka Džejmsa, koji je odigrao liderski (25, 4/7 za tri, 7 as), ali nije uspio da povede ekipu ka čudu.

Puna dvorana OAKA slavila je veliku pobjedu, i dalje živi san o osmoj tituli Evrolige, a drugoj u mandatu trenera Etamana, započetom 2023.

Ergin Ataman na utakmici Partizan - Panatinaikos
Izvor: Kurir
KK Panatinaikos KK Monako Evroliga

