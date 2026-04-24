Megin košarkaš ima 18 godina a već drugi put je MVP ABA lige

Dok Nikola Jokić dominira u NBA ligi, Mega u ABA ligi kali njegovog nasljednika Pavla Bačka. On je drugu godinu zaredom postao MVP juniorske ABA lige.

Mega je ubjedljivo savladala Crvenu zvezdu u finalu juniorke ABA lige. Kao i prošle godine i ove je MVP završnog turnira Pavle Bačko. Momak koga odavno zovu "novi Jokić" opet je oduševio.

Našao se idealnoj petorci i sa svega 21 minutom na parketu u tri utakmcie je prosječno imao indeks korisnosti od 22. Ubacivao je 19 poena, imao 5 skokova i 2 asistencije po meču.

Juniorski reprezentativac Srbije, Pavle Bačko, potpisao je prvi ugovor sa Megom Superbet. Talentovani centar je prethodne sezone nastupao za juniorski tim Mege, a u narednoj će debitovati u seniorskoj košarci. Pavle će igrati i na dvojnoj registraciji za OKK Beograd u Košarkaškoj ligi Srbije.

Ko je Pavle Bačko?

Rođen je 11. jula 2007. godine u Užicu što znači da još nije napunio 19 godina. Visok je 2017 centimetara i igra na poziciji centa, a u Megu je stigao 2023. godine. Potpisao je profesionalni ugovor sa Megom prošle godine.

Redovan je u mlađim selekcijama Srbije i 2025. na Eurobasketu za igrače do 18 godine izabran je u idealnu petorku turnira zajedno sa Janom Platuvom, Maksensom Lemoanom, Dijegom Garavaljom i Valdisom Valtersom. Na tom prvenstvu je prosječno imao 16,7 poena i 5,8 skokova, uz indeks korisnosti 17,2.

Ranije je nosio broj 15 na dresu baš kao i Nikola Jokić, a upoređivali su ga i zbog građe i zbog stila igre sa trostrukim MVP-em NBA lige. Uz sve to Bačko je ljevoruk i ove sezone je imao sjajne partije u Košarkaškoj ligi Srbije. Prosječno je u dresu OKK Beopgrada igrao 19,5 minuta, uz 12,4 poena i 3,6 skokova po utakmici.

