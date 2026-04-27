Pol Pirs: "Moraćemo da pričamo o Nikoli Jokiću, ovi porazi idu na njegov račun"

Američki košarkaš Pol Pirs iznio upozorenje Nikoli Jokiću da kako zna i umije pobijedi desetkovanu Minesotu. U suprotnom, dovešće se u pitanje da li je zaista najbolji igrač lige.

Izvor: YouTube/No Fouls Given And Playmaker/Imagn Images/ Sipa USA / Profimedia

Čuveni lider šampionskog tima Boston Seltiksa iz 2008, Pol Pirs (48), smatra da je na Nikoli Jokiću da dovede svoj Denver kako zna i umije do pobjede u seriji protiv Minesote Timbervulvs.

Iako Denver gubi šokantnih 1-3 protiv povredama desetkovanih Timbervulvsa, Pirs ima opomenu prije svih za Jokića. Upozorava da će biti neophodno da se ozbiljno povede diskusija o Nikoli kao najboljem igraču lige ako ne prođe sa ekipom u 2. kolo.

"Šokiran sam. Mislio sam da će Denver da bude prvi na čitavom Zapadu kada sam vidio kako su završili sezonu (serijom od 11 pobjeda u nizu)", rekao je Pirs u podkastu "No Fouls Given".

Najviše je govorio o Denverovom trećem porazu u nizu, u četvrtoj utakmici serije, u kojoj je Minesota ostala bez Entonija Edvardsa zbog povrede koljena i bez beka Dontea Divinćenca, koji je pokidao Ahilovu tetivu i završio je sezonu.

"U posljednjoj utakmici mi je zasmetalo to što se očekuje da pobijediš kada protivnik ostane bez Divinćenca i bez Entonija Edvardsa. Ajo (Dosunmu) odigrao je neke nevjerovatne partije, Rudi (Gober) igra izvrsnu odbranu, ali kao što sam već govorio, na putu ka tituli moraćeš da imaš i malo sreće".

"I dalje mislim da bi Denver trebalo da pobijedi u odsustvu Divinćenca, to je praktično čak 50 prokletih poena koji fale Minesoti. Ako Denver izgubi u ovoji seriji, nešto će morati da se kaže o Jokiću ako već toliko pričamo o Lebronu, Durentu i Stefu Kariju. Moraće, ako pričamo da si najbolji igrač u ligi, a ne možeš da prođeš prvu rundu plej-ofa protiv ekipe kojoj nedostaju dva najbolja igrača. Ako ne prođu iz ove runde, mnogo toga ići će na Jokićev račun".

Nikola i saigrači imaju prvu priliku da bar produže seriju u utorak u zoru prema vremenu u Srbiji (4.30), kada će igrati peti meč serije i imati imperativ pobjede jer gube 1-3.

