Pol Pirs: "Moraćemo da pričamo o Nikoli Jokiću, ovi porazi idu na njegov račun"

Američki košarkaš Pol Pirs iznio upozorenje Nikoli Jokiću da kako zna i umije pobijedi desetkovanu Minesotu. U suprotnom, dovešće se u pitanje da li je zaista najbolji igrač lige.
Čuveni lider šampionskog tima Boston Seltiksa iz 2008, Pol Pirs (48), smatra da je na Nikoli Jokiću da dovede svoj Denver kako zna i umije do pobjede u seriji protiv Minesote Timbervulvs.
Iako Denver gubi šokantnih 1-3 protiv povredama desetkovanih Timbervulvsa, Pirs ima opomenu prije svih za Jokića. Upozorava da će biti neophodno da se ozbiljno povede diskusija o Nikoli kao najboljem igraču lige ako ne prođe sa ekipom u 2. kolo.
"Šokiran sam. Mislio sam da će Denver da bude prvi na čitavom Zapadu kada sam vidio kako su završili sezonu (serijom od 11 pobjeda u nizu)", rekao je Pirs u podkastu "No Fouls Given".
Najviše je govorio o Denverovom trećem porazu u nizu, u četvrtoj utakmici serije, u kojoj je Minesota ostala bez Entonija Edvardsa zbog povrede koljena i bez beka Dontea Divinćenca, koji je pokidao Ahilovu tetivu i završio je sezonu.
"U posljednjoj utakmici mi je zasmetalo to što se očekuje da pobijediš kada protivnik ostane bez Divinćenca i bez Entonija Edvardsa. Ajo (Dosunmu) odigrao je neke nevjerovatne partije, Rudi (Gober) igra izvrsnu odbranu, ali kao što sam već govorio, na putu ka tituli moraćeš da imaš i malo sreće".
"I dalje mislim da bi Denver trebalo da pobijedi u odsustvu Divinćenca, to je praktično čak 50 prokletih poena koji fale Minesoti. Ako Denver izgubi u ovoji seriji, nešto će morati da se kaže o Jokiću ako već toliko pričamo o Lebronu, Durentu i Stefu Kariju. Moraće, ako pričamo da si najbolji igrač u ligi, a ne možeš da prođeš prvu rundu plej-ofa protiv ekipe kojoj nedostaju dva najbolja igrača. Ako ne prođu iz ove runde, mnogo toga ići će na Jokićev račun".
Nikola i saigrači imaju prvu priliku da bar produže seriju u utorak u zoru prema vremenu u Srbiji (4.30), kada će igrati peti meč serije i imati imperativ pobjede jer gube 1-3.
