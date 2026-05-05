Akile Polonara završio košarkašku karijeru: Pobijedio leukemiju i kancer, ali se neće vratiti na teren

Akile Polonara za kojeg su navijali svi ljubitelji sporta objavio da završava karijeru.

Izvor: MN PRESS

Poznati italijanski košarkaš Akile Polonara (34) saopštio je da završava igračku karijeru, a to je vijest koja je pogodila brojne ljubitelje sporta širom svijeta. Iskusni košarkaš odlučio je da prestane sa profesionalnim bavljenjem košarke jer smatra da ne može da dostigne nivo na kojem je bio prije teških bolesti koje je pobijedio.

Polonara se prethodnih godina borio sa rakom testisa i mijeloidnom leukemijom, a tada je Akile bio i životno ugrožen. Svakoga dana vjerovao je da će uspjeti da se oporavi i da će se vratiti na košarkaški teren, a njegovi saigrači i rivali pružali su mu nevjerovatnu podršku na putu oporavka.

Uspio je Akile Polonara da se vrati, počeo je da trenira i da postiže poene, ali je zaključio je da više neće moći da bude među najboljim igračima u Evropi na svojoj poziciji. Zbog toga u penziju odlazi bez pravog povratka, ali i veoma emotivan zbog svega što je prošao kroz svoju karijeru.

"Hvala trenerima, saigračima i medicinskom osoblju svih timova u kojima sam igrao što su učinili da se osjećam kao dobar igrač, ali prije svega kao čovjek. Hvala i onima koji su me vrijeđali na društvenim mrežama i u dvoranama - i vi ste bili moja snaga. Volio bih da ovaj trenutak nikada nije došao. Pokušao sam da se vratim kroz individualne treninge, ali sam shvatio da je vrijeme da završim karijeru, jer više neću biti igrač kakav sam bio i želim da me pamtite po onome što sam nekada bio. Nedostajaćeš mi, košarkaška lopto", napisao je Polonara.

Tokom karijere igrao je za Teramo, Vareze, Ređanu, Dinamo Sasari, Baskoniju, Fenerbahče, Efes, Žalgiris i Virtus, a karijeru završava kao član Dinamo Sasarija. Godinama je bio reprezentativac Italije, a selekcija ga je "u odsustvu" proglasila za kapitena.

