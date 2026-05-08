Igraće se majstorica u ABA ligi: Kluž iznenadio Budućnost, biće drame u Podgorici

Kluž je u Rumuniji uspio da pobijedi Budućnost i da zakaže treću utakmicu u plej-of seriji ABA lige

Izvor: MN PRESS

Igraće se majstorica u ABA ligi, treća utakmica između Budućnosti i Kluža biće u Podgorici. Rumunski tim je pred svojim navijačima napravio iznenađenje u regionalnom takmičenju i pobijedio - 94:90. U veoma zanimljivoj utakmici i neizvjesnoj završnici bolje se snašla domaća ekipa.

Budućnost je preko Morgana u posljednji minut ušla sa samo poenom zaostatka (91:90). Vudburi je promašio trojku na drugoj strani, pa su Podgoričani imali napad za preokret. Morgan je izgubio loptu, pa je Rasel pogodio trojku na deset sekundi prije kraja i stavio tačku na meč (94:90).

Najbolji kod pobjednika bili su Seser (15, 11sk), Miletić (14, 8sk) i Rasel (14, 7as). Na drugoj strani su se istakli Morgan (15, 7sk) i Ferel (14, 5as). Treći meč igraće se 12. maja u 20 časova.