Ipak neće biti 20 klubova u Evroligi? Otkriveni detalji sastanka, Zvezda i Partizan uskoro kreću u pregovore

Crvena zvezda i Partizan su među klubovima koji žele punopravan status u Evroligi, a još uvijek je neizvjesno kako će izgledati sastav naredne sezone.

Izvor: MN PRESS

Srpski klubovi Crvena zvezda i Partizan prisustvovali su nedavno sastanku Evrolige gdje se govorilo o budućnosti takmičenja. "Vječiti" rivali su među zainteresovanima za stalnu licencu u elitnom takmičenju, a prelazak na franšizni sistem je u planu za sezonu 2027/28, što znači da bi se izjednačio status klubova akcionara i onih koji to nisu.

Detalje sastanka iznio je izvršni direktor Valensije Enrik Karbonel i otkrio sa kojim problemima se suočavaju čelnici Evrolige. Iako je stigla potvrda da proširenja lige neće biti naredne sezone, postoji šansa da broj timova bude smanjen.

"Prisustvovali su klubovi koji trenutno igraju u Evroligi, a koji nisu akcionari, osim Pariza, koji nije bio prisutan. Takođe je bio prisutan Hapoel Jerusalim, jer žele da se priključe i već godinama rade na ozbiljnom projektu. Sastanak je vodio Čus Bueno, aktuelni izvršni direktor Evrolige, zajedno sa svojim timom. U suštini, predstavili su strateške planove Evrolige za budućnost", rekao je Kabonel za Las Provincias.

I dalje nije poznato kako je izgledati sastav Evrolige naredne sezone, a najnejasniji je status francuskih klubova. Burg je osvojio Evrokup i obezbijedio direktan plasman u elitu, ali to nije garancija da će tu i biti. Monako je takođe u ozbiljnim finansijskim problemima, Pariz nema višegodišnju licencu...

"Ono što je Upravni odbor odobrio za sljedeću sezonu jeste Evroliga sa 20 timova. Međutim, rečeno nam je da postoje sumnje da li će Burg, koji je osvojio Evrokup, zaista igrati, a situacija Monaka je takođe nejasna. Takođe je dogovoreno da, ako liga na kraju ima manje timova, jednostavno će imati manji broj, ali će zadržati format svako sa svakim."

Uskoro kreću pregovori o franšizama

Posebna tema je bio potencijalni franšizni model koji bi trebalo da bude uveden od sezone 2027/28.

"Ono što je objašnjeno na ovom sastanku, kao i na različitim sastancima koje smo imali sa Buenom otkako je postao izvršni direktor, jeste da Evroliga radi na franšiznom modelu koji bi praktično izjednačio akcionarske i ne-akcionarske klubove. Drugim riječima, klubovi akcionari bi takođe postali franšizni vlasnici u takmičenju, a svi novi timovi koji bi ušli kao franšize imali bi ista prava i obaveze. Mi u Valensiji smo otvoreni za prijedlog da uđemo u Evroligu kao franšiza. U pregovorima smo i sve analiziramo, jer bi to naravno zahtijevalo investiciju, i tu se trenutno nalazimo", rekao je čelnik španskog tima.

Klubovi će pregovarati samostalno sa Evroligom i pod različitim uslovima će potpisati nove ugovore.

"Rečeno nam je da bi to bila individualna pregovaranja, jer nije isto imati dvoranu ili nemati je, niti imati istoriju u Evroligi. Možete donijeti određene prednosti u pregovorima da opravdate svoju vrijednost, a u našem slučaju, na primjer, imamo Roig Arenu, istoriju kluba, naš takmičarski nivo, kao i novac koji smo već godinama uplaćivali, što je takođe doprinijelo vrijednosti Evrolige. Biće to bilateralni pregovori, a ne globalni dogovor između svih ne-akcionarskih klubova i Evrolige, već individualni pregovori između Evrolige i svakog kluba."

Kada počinju pregovori? "Ideja Evrolige je da naredne sezone klubovi akcionari pređu u franšizne vlasnike, a tokom te sezone, počevši od ovog ljeta i tokom naredne godine, vode se pregovori sa klubovima koji tek treba da se priključe, kako bi franšizni model za sve timove počeo u sezoni 2027/28. Trenutno nekoliko klubova ima različite ugovore: Dubai, na primjer, ima petogodišnji ugovor, dok Pariz nije potpisao ništa. U našem slučaju smo mirni jer imamo trogodišnji ugovor. Sljedeća sezona bi bila druga godina", zaključio je Karbonel.