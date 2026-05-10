Aleksandar Aranitović razbio Real u Madridu: Pomogla mu još dvojica srpskih košarkaša

Trojica srpskih košarkaša u ekipi Breogana proslavili veliku pobjedu na gostovanju Real Madridu.

Spektakularan meč u 30. kolu ACB lige odigrali su košarkaši Real Madrida i Breogana, a gosti su napravili veliku senzaciju i stigli do pobede - 101:97! Najzaslužniji za pobedu Breogana bio je srpski košarkaš Aleksandar Aranitović, svojevremeno igrač Crvene zvezde i Partizana.

Sada već iskusni srpski bek bio je maksimalno precizan sa linije za slobodna bacanja (6/6) i za dva poena (2/2), a veoma dobro šutirao je i trojke (3/5) na ovom meču. Susret je završio sa 19 postignutih poena, četiri skoka i dvije asistencije, a efikasniji od njega bio je samo Serhio Ljulj. Legendarni Španac postigao je 20 poena i predvodio je Madriđane, ali to nije bilo dovoljno da favorit izbjegne poraz na svom terenu.

Zapaženu rolu imala su još dvojica srpskih košarkaša, jedan bivši igrač Partizana i jedan bivši igrač Crvene zvezde - koji sada nosi dres Breogana. Mihajlo Andrić je postigao 10 poena uz pet skokova na ovom meču i tako bio veoma važan faktor u pobjedi svog tima nad jednim od najboljih timova u Evropi. Sa druge strane, Dragan Apić je u ovoj pobjedi učestvovao sa devet poena, četiri skoka i dvije asistencije.

Ovaj poraz, tek četvrti u prvenstvu, nije mnogo promijenio planove Real Madrida jer oni ostaju ubjedljivo prvi na tabeli španskog šampionata sa čak četiri pobjede više od Mursije, na četiri kola do kraja ligaškog dijela sezone. Breogan je trenutno 11. tim u prvenstvu, uz isti učinak kao Đirona koja je na 10. mjestu.

