Preminuo Džejson Kolins, prvi gej košarkaš u NBA ligi

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Džejson Kolins, nekadašnji NBA centar, preminuo je u 48. godini nakon borbe sa tumorom mozga. Njegov doprinos košarci i borba za prava LGBTQ+ ostaju zapamćeni.

preminuo dzejson kolins prvi gej kosarkas u nba Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Poznati košarkaš Džejson Kolins preminuo je u 48. godini, saopštila je NBA liga. Nažalost, Kolins je izgubio bitku sa agresivnim tumorom mozga i doktori nisu uspjeli da ga spasu.

U pitanju je nekada snažni centar koji je ostavio dubok trag u NBA ligi i igrao je u njoj sve od 2001. do 2014. godine. Stigao je u NBA ligu kao 18. pik na draftu i Hjuston ga je odmah proslijedio u Nju Džerzi Netse gdje je igrao sve do 2008. godine i bio je bitan šraf generacije u kojoj su bili Džejson Kid, Ričard Džeferson...

Poslije toga je Kolins češće mijenjao klubove i igrao je za Memfis, Minesotu, Atlantu, Boston, Vašington i na kraju Bruklin iz koga je otišao u penziju 2014. godine.

Malo prije završetka karijere, Džejson Kolins je postao prvi istaknutiji košarkaš koji je saopštio da je gej. Bio je ne samo prvi košarkaš, nego prvi sportista u četiri najjače američke lige koji je to bio spreman da uradi (NBA, MLB, NFL, NHL) i od tada se borio za prava LGBTQ+ osoba.

Nažalost, NBA liga je u septembru 2025. godine u Kolinsovo ime saopštila da ima tumor mozga i da je počeo terapije, a u decembru je saopšteno da je nažalost u pitanju "četvrti stadijum". Preminuo je u svojoj kući 12. maja.

