Matijas Lesor postao negativni rekorder Evrolige

Matijas Lesor postao je prvi igrač u istoriji Evrolige koji je sa dva različita tima ispustio prednost od 2:0 u plej-of seriji.

Panatinaikos neće igrati na fajnal-foru Evrolige koji se održava u njihovoj dvorani "OAKA". U petom meču plej-of serije izgubio je u Valensiji (81:64) i na toj utakmici je Matijas Lesor postao negativni rekorder elitnog takmičenja. Postao je prvi igrač koji je sa dva različita tima ispustio prednost od 2:0 u seriji.

Prvi put je to bilo 2023. godine kada je nosio dres Partizana. Tada je tim Željka Obradovića vodio sa 2:0 u seriji protiv Reala i imao je tri meč lopte. Nije uspio da ih iskoristi i Madriđani su prošli dalje i potom osvojili titulu pobedom protiv Olimpijakosa.

Sada mu se isto dogodilo i u dresu grčkog tima pod vođstvom Ergina Atamana. PAO je dobio prva dva meča u Valensiji i imao je dvije meč lopte u Atini. Sastav Pedra Martineza je uzvratio udarac, napravio dupli brejk i u Valensiji "ovjerio" prolaz dalje. Na taj način je Lesor ispisao negativnu istoriju Evrolige.

