San Antonio poveo 15:0 i nestao: Oklahoma vratila brejk u finalu Zapada

Oklahoma je vratila brejk i pobijedila San Antonio u Teksasu, na taj način je najavila dramu u finalu Zapada.

Oklahoma je u Teksasu vratila brejk protiv San Antonija i slavila sa 123:108. Na taj način je uzvratila udarac koji je pretrpjela u prvoj utakmici i najavila veliku dramu u finalu Zapada NBA lige. Da stvari budu gore za Sparse meč su otvorili savršeno i poveli sa 15:0, poslije čega su se "ugasili".

Za domaći tim je krenulo savršeno, Dieron Foks se vratio u ekipu poslije propuštena dva meča i zajedno sa Viktorom Vembanjamom je donio 15:0 u trećem minutu utakmice. Onda su se aktuelni šampioni razigrali, brzo su spustili minus i već do poluvremena su imali prednost (58:51). Sredinom trećeg kvartala je razlika postala dvocifrena i do kraja prednost nije ispuštena.

Presudili su igrači sa klupe koji su dali čak 76 poena za Tandere, naspram samo 23 Sparsa. Što se liste strijelaca tiče najbolji je bio MVP Šej Gildžus-Aleksander (26, 12as), dok su sa klupe dodali Džered Mekejn (24) i Džejlin Vilijams (18, 5sk). Na drugoj strani su se istakli Vembanjama (26, 4sk), Vasel (20, 7as) i Foks (15, 7sk, 6as).

Oklahoma sada vodi sa 2-1 u seriji koja se igra na četiri pobjede. Naredna utakmica igra se ponovo u Teksasu i mogla bi da bude odlučujuća za nastavak serije...

