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Jokić predvodi Srbiju: Alimpijević objavio spisak od 18 imena, nema Bogdanovića

Jokić predvodi Srbiju: Alimpijević objavio spisak od 18 imena, nema Bogdanovića

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić predvodiće reprezentaciju Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket, Dušan Alimpijević objavio spisak.

Jokić predvodi Srbiju: Alimpijević objavio spisak od 18 imena, nema Bogdanovića Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić predvodi Srbiju u kvalifikacijama za Mundobasket. Selektor Dušan Alimpijević objavio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor za Svjetsko prvenstvo.

Na spisku nema kapitena Bogdana Bogdanovića kog je selektor najavio da neće biti u ovom prvom "prozoru" i da ga očekuje u avgustu. Od igrača koji su ranije bili na spisku nema Nikole Milutinova (Olimpijakos) i Marka Gudurića (Armani), očekuje se da će selektor da objasni i šta se sa njima dešava.

Ovo je spisak Srbije za prvi FIBA kvalifikacioni prozor za Svjetsko prvenstvo:

  • Nikola Jokić (Denver)
  • Vasilije Micić (Hapoel)
  • Aleksa Avramović (Dubai)
  • Stefan Miljenović (Crvena zvezda)
  • Jovan Novak (King Ščećin)
  • Arijan Lakić (Partizan)
  • Filip Barna (FMP)
  • Ognjen Dobrić (Crvena zvezda)
  • Nikola Đurišić (Crvena zvezda)
  • Nemanja Dangubić (Dubai)
  • Dejan Davidovac (Crvena zvezda)
  • Stefan Momirov (Spartak)
  • Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi)
  • Nikola Tanasković (Budućnost)
  • Nikola Jović (Majami Hit)
  • Strahinja Gavrilović (Igokea)
  • Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders)
  • Uroš Plavšić (Bordo)

U stručnom štabu će, uz selektora Alimpijevića, biti Vladimir Jovanović, Ognjen Stojaković, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Marko Stanojević i Stefan Radojičić. U medicinskom timu su prof. dr Dragan Radovanović, prof. dr Nebojša Mitrović i dr Boris Vukomanović, kao i fizioterapeuti Veljko Nikolić, Milorad Ćirić i Predrag Jovičić.

Reprezentacija Srbije okupiće se 22. juna na početku priprema junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor. Naš tim odigraće pripremnu utakmicu zatvorenu za javnost protiv Češke 27. juna u Beogradu. Srbiju očekuju dva meča za kraj prve faze kvalifikacija – 2. jula protiv Švajcarske u gostima i 6. jula protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu.

(Mondo.rs)

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