Nikola Jokić predvodiće reprezentaciju Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket, Dušan Alimpijević objavio spisak.
Nikola Jokić predvodi Srbiju u kvalifikacijama za Mundobasket. Selektor Dušan Alimpijević objavio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor za Svjetsko prvenstvo.
Na spisku nema kapitena Bogdana Bogdanovića kog je selektor najavio da neće biti u ovom prvom "prozoru" i da ga očekuje u avgustu. Od igrača koji su ranije bili na spisku nema Nikole Milutinova (Olimpijakos) i Marka Gudurića (Armani), očekuje se da će selektor da objasni i šta se sa njima dešava.
Jokić predvodi Srbiju: Alimpijević objavio spisak od 18 imena, nema Bogdanovića
Ovo je spisak Srbije za prvi FIBA kvalifikacioni prozor za Svjetsko prvenstvo:
- Nikola Jokić (Denver)
- Vasilije Micić (Hapoel)
- Aleksa Avramović (Dubai)
- Stefan Miljenović (Crvena zvezda)
- Jovan Novak (King Ščećin)
- Arijan Lakić (Partizan)
- Filip Barna (FMP)
- Ognjen Dobrić (Crvena zvezda)
- Nikola Đurišić (Crvena zvezda)
- Nemanja Dangubić (Dubai)
- Dejan Davidovac (Crvena zvezda)
- Stefan Momirov (Spartak)
- Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi)
- Nikola Tanasković (Budućnost)
- Nikola Jović (Majami Hit)
- Strahinja Gavrilović (Igokea)
- Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders)
- Uroš Plavšić (Bordo)
U stručnom štabu će, uz selektora Alimpijevića, biti Vladimir Jovanović, Ognjen Stojaković, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Marko Stanojević i Stefan Radojičić. U medicinskom timu su prof. dr Dragan Radovanović, prof. dr Nebojša Mitrović i dr Boris Vukomanović, kao i fizioterapeuti Veljko Nikolić, Milorad Ćirić i Predrag Jovičić.
Reprezentacija Srbije okupiće se 22. juna na početku priprema junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor. Naš tim odigraće pripremnu utakmicu zatvorenu za javnost protiv Češke 27. juna u Beogradu. Srbiju očekuju dva meča za kraj prve faze kvalifikacija – 2. jula protiv Švajcarske u gostima i 6. jula protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu.
(Mondo.rs)