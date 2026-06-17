Nikola Jokić predvodiće reprezentaciju Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket, Dušan Alimpijević objavio spisak.

Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić predvodi Srbiju u kvalifikacijama za Mundobasket. Selektor Dušan Alimpijević objavio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor za Svjetsko prvenstvo.

Na spisku nema kapitena Bogdana Bogdanovića kog je selektor najavio da neće biti u ovom prvom "prozoru" i da ga očekuje u avgustu. Od igrača koji su ranije bili na spisku nema Nikole Milutinova (Olimpijakos) i Marka Gudurića (Armani), očekuje se da će selektor da objasni i šta se sa njima dešava.

Vidi opis Jokić predvodi Srbiju: Alimpijević objavio spisak od 18 imena, nema Bogdanovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ovo je spisak Srbije za prvi FIBA kvalifikacioni prozor za Svjetsko prvenstvo:

Nikola Jokić (Denver)

Vasilije Micić (Hapoel)

Aleksa Avramović (Dubai)

Stefan Miljenović (Crvena zvezda)

Jovan Novak (King Ščećin)

Arijan Lakić (Partizan)

Filip Barna (FMP)

Ognjen Dobrić (Crvena zvezda)

Nikola Đurišić (Crvena zvezda)

Nemanja Dangubić (Dubai)

Dejan Davidovac (Crvena zvezda)

Stefan Momirov (Spartak)

Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi)

Nikola Tanasković (Budućnost)

Nikola Jović (Majami Hit)

Strahinja Gavrilović (Igokea)

Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders)

Uroš Plavšić (Bordo)

U stručnom štabu će, uz selektora Alimpijevića, biti Vladimir Jovanović, Ognjen Stojaković, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Marko Stanojević i Stefan Radojičić. U medicinskom timu su prof. dr Dragan Radovanović, prof. dr Nebojša Mitrović i dr Boris Vukomanović, kao i fizioterapeuti Veljko Nikolić, Milorad Ćirić i Predrag Jovičić.

Reprezentacija Srbije okupiće se 22. juna na početku priprema junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor. Naš tim odigraće pripremnu utakmicu zatvorenu za javnost protiv Češke 27. juna u Beogradu. Srbiju očekuju dva meča za kraj prve faze kvalifikacija – 2. jula protiv Švajcarske u gostima i 6. jula protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu.

(Mondo.rs)