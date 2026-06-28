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Bivšeg centra Partizana tražio čak i prvak Evrope, a on otišao kod Saše Đorđevića

Bivšeg centra Partizana tražio čak i prvak Evrope, a on otišao kod Saše Đorđevića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Ajzea Majk je odbio brojne ponude da ostane u Evroligi i potpisao je ugovor sa Bahčešehirom Aleksandra Đorđevića.

ajzea majk odbio prvaka evrope zbog sase djordjevica Izvor: MN PRESS

Ajzea Majk odlazi iz Evrolige i potpisaće ugovor sa Bahčešehirom. Tako će postati prvo pojačanje Aleksandra Đorđevića otkako je sjeo na klupu tog turskog tima.

Krilni centar iz Kanade je poslije sezone u Partizanu odigrao odlično u Bajernu pa se očekivalo da ostane ili u klubu ili nakar u Evroligi. Ipak nije odolio pošto mu je Bahčešehir ponudio dvogodišnji ugovor vrijedan 3.000.000 dolara. Bajern će inkasirati ozbiljno obeštećenje od 500.000 dolara.

Prema pisanju "Encestanda" nekadašnji košarkaš Partizana imao je ponude Olimpijakosa, Fenerbahčea, Valensije i Bešiktaša, ali se na kraju odlučio da prihvati ponudu tim akoji se takmiči u Evrokupu. 

Povratak u Evrokup

Prošle sezone je Majk u Evroligi prosječno bilježio 9,6 poena, 3,9 skokova i imao 1,5 asistencija, a zaobišle su ga povrede koje su mu napravile problem kada je stigao u Partizan.

Nakon što je pohađao dva koledža bio je daleko od m.esta na draftu, pa je počeo karijeru u Hemnicu u Njemačkoj. Odatle se vratio u Kanadu da igra za Skarboro, pa je proveo dvije sezone u Burgu gdje je ušao u prvi tim Evrokupa. Nakon toga igrao je za Partizan i Bajern.

(MONDO)

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Ajzea Majk
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

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Tagovi

Aleksandar Đorđević Bahčešehir Ajzeja Majk

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