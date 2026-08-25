Žalgiris je pre godinu dana bio visoko plasiran na tabeli Evrolige, pa ostaje pitanje da li će i naredne sezone uspeti da ponovi uspeh. Utisak je da je tim potcenjeniji nego lane, a to je, makar minule sezone, bio motiv za Tomasa Masiulisa

Izvor: MN PRESS

O ekipi Žalgirisa malo ko govori na početku evroligaške sezone. Utisak je da je tim iz Litvanije potcijenjen, a to svakako ne bi smio da bude slučaj, jer tim koji je sastavio Tomas Masiulis ima velike šanse da se, kao i prošle godine, nađe u vrhu tabele, a možda čak i na Fajnal-foru.

Posebno zanimljivo je to što Žalgiris i dalje odolijeva i ne odustaje od formata - nekoliko stranaca i većina domaćih igrača. U novoj sezoni snage su gotovo izjednačene, ali i dalje vrijedne pažnje, pošto ovaj tim broji osmoricu Litvanaca i sedmoricu stranaca. I možda ono najvažnije - riječ je o vrlo iskusnim i dobrim evroligaškim igračima, pa njihov dolazak ne bi trebalo da bude "promašaj" za Tomasa Masiulisa.

Vidi opis Žalgiris iz drugog plana napada vrh Evrolige: O njima se ne priča, da li je ovo najpotcenjeniji tim? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Prije godinu dana Žalgiris se sastao sa Fenerbahčeom u plej-ofu, ostvario je jednu pobjedu i tri poraza, pa je sa petog mjesta završio takmičenje. Ipak, s obzirom na to da je riječ o timu koji nema reputaciju Real Madrida, Barselone, Olimpijakosa ili Panatinaikosa, povjerenje u ovaj tim neprestano mora da se dokazuje. Utisak je da će u narednoj sezoni to biti znatno lakše, a posebno jer se u domovinu vratio Jonas Valančijunas iz NBA lige.

Ko je došao u Žalgiris?

Bez razmišljanja i mnogo vaganja, najzvučniji potpis Žalgirisa je Jonas Valančijunas. Nije bilo poznato hoće li Litvanac nastaviti karijeru u najjačoj ligi na svijetu, jasno je bilo da mu uloga drugog centra i titula "zamjene Nikole Jokića" ne prija, a kako ima 34 godine, odabrao je da se vrati u domovinu. Poslije 14 godina karijere u NBA, dresova Toronta, Memfisa, Nju Orleansa, Vašingtona, Sakramenta i Denvera, riješio je da svojim iskustvom pomogne Žalgirisu. Stiže sa prosjekom od 8,7 poena, 5,1 skoka i 1,2 podijeljene lopte, ali važno je napomenuti da je to uspjeh u najjačoj ligi na svijetu i za samo 13,4 minuta na terenu, pa ostaje da u narednoj sezoni uživamo u njegovoj magiji.

Vidi opis Žalgiris iz drugog plana napada vrh Evrolige: O njima se ne priča, da li je ovo najpotcenjeniji tim? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kavin Mistry / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Bivši košarkaš Partizana Sterling Braun takođe je riješio da pređe u redove Žalgirisa. Iako je statistički odigrao bolju sezonu 2025/26. nego godinu dana ranije, utisak na terenu nije baš takav. Bilo kako bilo, ako u novom klubu bude pokazao borbenost i preciznost kakvoj je sklon, nema sumnje da je Žalgiris ubo premiju. Prošle godine Braun je u prosjeku bilježio 13,7 poena, imao je i 2,8 skokova i 2,3 asistencije na 37 mečeva, što je ujedno veoma važno, jer je riječ o igraču koji vrlo rijetko izostaje, nije sklon povredama i utisak je da ima dovoljno snage da odigra... pa i dvije utakmice zaredom.

Vidi opis Žalgiris iz drugog plana napada vrh Evrolige: O njima se ne priča, da li je ovo najpotcenjeniji tim? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Još jedno izuzetno zvučno pojačanje je Karsen Edvards. Utisak je da Amerikanac voli te klubove sa margine, u kojima vremenom postaje apsolutni lider. Tako je prošle sezone vodio Virtus sa prosjekom od 17,3 poena i po 2,3 skoka i asistencije na 36 utakmica. Godinu prije toga proveo je u Bajernu, gdje je bio još sjajniji sa 20,5 poena.

Još jedno ime je više nego zanimljivo u timu Žalgirisa - Sejben Li. Amerikanac koji je u prethodne dvije sezone često mijenjao klubove blistao je u Turskoj, u Manisi, a onda je stigao u Makabi. Međutim, tretman u Evroligi ga nije oduševio, pa se vratio na mjesto starog uspjeha. I tu nije bio kraj nevjerovatnim odlukama Amerikanca, karijeru je prošle sezone nastavio u Olimpijakosu, ali kako u najjačem timu Evrolige nije bilo prostora za njega, riješio je da pređe u Efes. Kad se sve sabere i oduzme, bilježio je osam poena, 1,1 skok i 2,7 asistencija po meču.

Kaodiriči Akobundu-Ehiogu je Nigerijac koji ima 26 godina i u Žalgiris je stigao iz Manrese. Jasno je da će biti drugi centar i zamjena za Jonasa Valančijunasa, pa iako se ne očekuje mnogo od njega, imaće priliku da uči od jednog od najboljih litvanskih igrača svih vremena. Žalgiris je dao priliku i mladosti i u ekipu doveo momka koji ima 24 godine, Mareku Blaževiču koji će vjerovatno biti treći centar. Koliko povjerenja ovaj tim ima u Valančijunasa govori činjenica da su druga dvojica igrača na poziciji "pet" znatno manje iskusna od bivšeg igrača Denvera.

Marijus Grigonis je još jedan od novajlija u timu Žalgirisa. Bivši košarkaš Panatinaikosa, CSKA iz Moskve i ALBA iz Berlina riješio je da se vrati u Žalgiris. Iako nije bio važan za tim Ergina Atamana prošle sezone, u narednoj bi mogao da dobije veće povjerenje, makar u domaćim takmičenjima.

Ko je napustio Žalgiris?

Vjerovatno najveći minus u Žalgirisu je odlazak Silvena Fransiska, koji je imao turbulentno ljeto. Francuz je najprije postao košarkaš ASVEL-a, a onda je riješio da karijeru nastavi u timu Željka Obradovića i prešao je u Panatinaikos. Za njim je tim napustio i Mozes Rajt, koji je takođe bio jedan od boljih evroligaških igrača u ekipi iz Litvanije sa prosjekom od 13,2 poena i 6,6 skokova.

Vidi opis Žalgiris iz drugog plana napada vrh Evrolige: O njima se ne priča, da li je ovo najpotcenjeniji tim? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Brazdeikis je karijeru nastavio u Unikahi, dok je Laurinas Birutis zadužio dres Saragose, a klub je na pozajmicu poslao Mantasa Rubštavičijusa, koji će naredne sezone igrati u Lijetkabelisu. Prema tome, možemo vidjeti da nema mnogo odlazaka iz Litvanije, pa je jasno da nema ni mnogo prepreka da tim nastavi u istom ritmu kao i prošle sezone, bez nepoštovanja prema drugim timovima i uz mnogo dobrih mečeva nastavi da opravdava epitet "senzacije" takmičenja.

Ko je ostao u Žalgirisu?

Bivši košarkaš Partizana Najdžel Vilijams-Gos riješio je da još jednu sezonu ostane u Litvaniji. Poslije karijere u Olimpijakosu, utisak je da se vrlo dobro snašao u zelenom dresu, pa je prije godinu dana bio jedan od lidera tima, sa prosjekom od 11,3 poena. Imao je i 2,5 uhvaćenih lopti, 3,7 asistencija i jednu ukradenu loptu po susretu, ali ono što brine jesu njegove česte povrede, pošto je na teren izašao 27 puta.

Vidi opis Žalgiris iz drugog plana napada vrh Evrolige: O njima se ne priča, da li je ovo najpotcenjeniji tim? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ip / PA Images / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Nijemac Maodo Lo je takođe ostao u Žalgirisu. Možda prošle sezone nije imao prostora koliko i u Parizu, ali je pokazao dobre partije i bio je jedan od konstantnijih igrača u timu. Bilježio je 7,5 poena, a imao je i 2,1 skok i 2,6 asistencija za 18,4 minuta na parketu, uz 52 posto uspjeha za dva poena i 40 posto uspjeha za tri poena. U timu je ostao i Dastin Sleva, koji je nekad nosio dresove Pariza, Mursije i Bešiktaša, a sad obavlja odličan posao krilnog igrača u Žalgirisu. Sa sedam poena i 3,5 uhvaćenih lopti postao je posebno važan igrač tima u odbrani.

Dio tima ostao je i Dovidas Giedraitis, koji je u klubu od 2022. Možda poenterski nije najbitniji igrač, ali predstavlja još jednog Litvanca u ekipi, a i veoma je važan dio tima u domaćem takmičenju. Tu je i Azuolas Tubelis, lider litvanske reprezentacije, koji je blistao u kvalifikacijama sa 18,3 poena, imao je i 6,8 skokova i dvije asistencije. Njegov uspjeh u Evroligi nije zanemarljiv, pošto je bilježio 11,6 poena, a imao je i 4,6 uhvaćenih lopti.

Arnas Butkevičijus je i dalje dio Žalgirisa, standardan igrač u rotaciji, sa sjajnim doprinosom u elitnom takmičenju. Sa njim na parketu biće i Deividas Sirvidis, koji će odigrati treću sezonu u klubu iz Litvanije, a, naravno, van granica domovine ne ide ni Edgaras Ulanovas. Bivši košarkaš Fenerbahčea je još jedan od pouzdanih košarkaša "sa klupe", bilježio je 5,2 poena, 2,3 skoka i 1,5 podijeljenih lopti na 38 mečeva u elitnom takmičenju.

Kako izgleda tim Žalgirisa za sezonu 2026/27?

Bekovi/Plejmejkeri:

Najdžel Vilijams-Gos

Karsen Edvards

Sejben Li

Dovidas Giedraitis

Maodo Lo

Marijus Grigonis

Dejvidas Sirvidis

Krila:

Sterling Braun

Azuolas Tubelis

Dastin Sleva

Arnas Butkevičijus

Edgaras Ulanovas

Centri: