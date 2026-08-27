Dobrić: "Ledej igra bez gaća, sav se namaže kremom"

Kapiten Zvezde otkrio zanimljive anegdote o Zeku Ledeju, bivšem krilnom centru Partizana.

Izvor: MN PRESS

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić otkrio je "tajnu" Zeka Ledeja, da se namaže kremom pred utakmice. Prema njegovim riječima, bivši krilni centar Partizana uoči mečeva namaže čitavo tijelo i uz to igra bez donjeg veša.

"A Zek kad se namaže onim kremama brate. Cijelo tijelo maže onim kremama pred utakmicu. Jesi mu vidio šorc? Nešto maže. Bez gaća igra", kazao je Dobrić u podkastu "6.75 range".

"Ozbiljno, obratite pažnju, vidi se sve. Moraš da paziš gdle stavljaš ruku, da ne uskoči. A, ono klizavo sve...", nasmijao se Dobrić kao i domaćini podkasta.

Čitao knjigu na klupi, nosio i grijalicu

Dobrić i Ledej vodili su bitke u "vječitim derbijima", od 2021. do 2023, mada ne često direktne, jer ne igraju na istim pozicijama. Ledej je ostavio dubok trag u Humskoj i otišao 2024. u Armani i tamo takođe potvrdio da je jedan od najboljih krilnih centara u Evroligi. Ovog ljeta je bilo nagovještaja da bi mogao da se vrati u Partizan, ali je ipak otišao u Hapoel Tel Aviv.

Tokom boravka u Humskoj, Ledej je imao originalne rituale prije utakmice. Čitao je knjigu na klupi, uvijek izlazio kroz tunel sa rancem na leđima ili oko ramena, a nosio je u nekoliko navrata i grijalicu sa sobom na parket.

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