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Napustio šampiona Evrope nakon šest sezona

Napustio šampiona Evrope nakon šest sezona

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Iskusni bek ostaje u Grčkoj i nosiće dres AEK-a.

larencakis presao iz olimpijakosa u aek Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Šampion Evrope Olimpijakos rastao se sa još jednim igračem posle Tomasa Vokapa. Iskusni bek Janulis Larencakis, napustio je Pirej poslije šest godina i u nastavku karijere igraće za AEK.

Sa crveno-bijelima je osvojio najvrijedniju titulu šampiona Evrolige, kao i šest trofeja u Grčkoj - tri prvenstva i tri Kupa. Prošle sezone imao je ograničenu ulogu, odigrao je svega sedam utakmica Evrolige uz prosjek od oko tri minuta po meču.

Larencakis se vraća na dobro poznatu destinaciju, pošto je za AEK igrao u periodu od 2016-2019 godine i staviće paraf na trogodišnji ugovor.

Izvor: Stefanos Kyriazis/IPA/IPA / Sipa Press / Profimedia

Sa novim-starim klubom je osvojio Ligu šampiona 2018. i FIBA Interkontinentalni kup 2019. godine, a nosio je još dresove Mursije, Kolososa, Arisa i bio standarnadni član grčke reprezentacije. 

Olimpijakos je ovog ljeta doveo nekoliko pojačanja i pored Panatinaikosa biće jedan od glavnih favorita za osvajanje Evrolige. Tim su napustili Mustafa Fal Tomas Vokap i Alek Piters.

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Izvor: arena 4 premium

(MONDO)

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Janulis Larencakis KK Olimpijakos

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