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NBA može da sačeka: Veliko pojačanje za Crvenu zvezdu

NBA može da sačeka: Veliko pojačanje za Crvenu zvezdu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Košarkašica Srbije Anđela Dugalić dogovorila je saradnju sa Crvenom zvezdom.

Anđela Dugalić dogovorila je saradnju sa Crvenom zvezdom Izvor: MN PRESS

Ženski košarkaški klub Crvena zvezda obezbijedio je veliko pojačanje za Evroligu. U pitanju je reprezentativka Srbije Anđela Dugalić koja je na proteklom WNBA draftu izabrana kao deveti pik.

Prema navodima "Meridian sporta", dogovor sa jednom od najboljih srpskih košarkašica je već postignut. Anđela je u WNBA otišla kao šampionka NCAA sa UCLA, ali će odgoditi debi na najvećoj sceni.

Prije toga, pokušaće da sa ekipom koju predvodi Marina Maljković ostvari što bolji rezultat u Evroligi. Crveno-bijele djevojke igraće u grupi sa Galatasarajem, Skiom i Mehelenom i jasno je da su ovakva pojačanja neophodna za elitu.

Ko je Anđela Dugalić?

Anđela Dugalić (24) rođena je u Čikagu, u saveznoj državi Ilinois, ali je odmalena čuvala snažnu vezu sa Srbijom. Sa samo 17 godina prvi put je obukla dres nacionalnog tima. Prije šest godina debitovala je za Srbiju, pa se danas može smatrati čak i jednoum od iskusnijih u timu Miloša Pavlovića.

Ona je osvajačica zlatne medalje na Evropskom prvenstvu 2021. godine sa Srbijom, kada su srpske košarkašice savladale Francusku u finalu rezultatom 63:54. Put do nacionalnog tima bio je nesvakidašnji, a ključnu ulogu u tome imala je bivša reprezentativka Srbije Danijel Pejdž, koja je Anđelu povezala sa selektorkom i pomogla da postane dio tima.

Sada će Anđela ponovo sarađivati sa Marinom Maljković i nema sumnje da će biti jedan od njenih glavnih aduta.

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Tagovi

Anđela Dugalić ŽKK Crvena zvezda

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