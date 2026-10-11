Udala se majka Stefa Karija: Sonja (60) stala na "ludi kamen" pet godina poslije razvoda od NBA legende

Sonja Kari je u 60. godini odlučila da opet "stane na ludi kamen" i objavila je fotografije na društvenim mrežama.

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Stef Kari je najbolji šuter u istoriji NBA lige. Nikada nije krio da mu je u tome dosta pomogao rad sa svojim ocem Delom Karijem, legendarnim košarkašem. Veliku podršku imao je u vidu svoje majke Sonje koja je iznenadila mnoge objavom na Instagramu - potvrdila je da se udala.

Sonja Kari (60) je objavila fotografije sa svadbe i poljubac sa svojim novim suprugom. Doduše, njegovo ime još uvijek nije poznato javnosti. Oglasila se i potvrdila da je pet godina poslije razvoda sa Delom Karijem opet "stala na ludi kamen".

"Kada stavim u retrospektivu šta se sve desilo u prethodnih sedam godina... Prije godinu dana je moja majka preminula iznenada i tada je u moj život ušao jedan čovjek. Mjesecima kasnije mogu da kažem da sam blagoslovena što sam postala njegova supruga. Nemojte da gubite nadu, nikada nije kasno", napisala je Sonja Kari.

Stef je bio na svadbi zajedno sa svojom suprugom Ajišom Kari, tu je bio i Set Kari sa svojom ženom Keli Rivers.