Skandal - Legendarni kapiten zarazio partnera HIV virusom: Nije rekao da je zaražen, sad je sve dospjelo na sud!

Dugogodišnji kapiten Velsa Geret Tomas brani se od optužbi da je svojim nemarom zarazio partnera HIV virusom.

Izvor: Profimedia

Legendarni ragbista iz Velsa Geret Tomas našao se pred sudom jer ga je njegov bivši partner Jan Baum tužio. Baum tvrdi da mu je Tomas prenio HIV!

On navodi da je jedan od najboljih ragbista svoje generacije "propustio da bude odgovoran i da ga informiše o tome da je zaražen HIV virusom", na šta Tomas odgovara tvrdnjama da to nije istina.

Njih dvojica su bili u vezi od 2013. do 2018. godine, mada su nekoliko puta raskidali. Tomas sada ima 48 godina, Baum 59 i nakon duge veze nalaze se na sudu.

Tužitelj tvrdi da je velški ragbista saznao da je HIV pozitivan dva mjeseca nakon što je započeo vezu sa Baumom, a izvori bliski Tomasu ističu da je optužnica "izmišljena".

Geret Tomas ima legendaran status ne samo u okvirima ragbija, već i u okvirima gej zajednice. On je bio oženjen od 2001. do 2009. godine, a kada se razveo pred početak svoje posljednje profesionalne sezone javno je priznao da je gej i bio je jedan od prvih razbista koji su to učinili.

Sada na sudu njegov bivši partner Jan Baum traži 200.000 evra odštete, a vrlo je moguće da će tražiti i više na osnovu duševnog bola, nanošenja fizičkih i psihičkih povreda...