Sportska 2022. godina u BiH: Nit' smrdi, nit' miriše, a indvidualci daleko ispred ekipa!

Kako je prošla sportska godina na izmaku u Bosni i Hercegovini?

Izvor: Promo/KK Energija

U 2022. godini Bosna i Hercegovina ne može da se pohvali posebnim uspjesima u ekipnim sportovima, pa su čast i obraz morali da spašavaju individualni sportisti.

U najpopularnijem sportu u Bosni i Hercegovini, fudbalu, nije bilo nekih velikih uspjeha, na šta smo realno i navikli.

Reprezentacija BiH pod vođstvom selektora Ivajla Peteva nije uspjela da izbori plasman na Mundijal u Kataru, ali su "zmajevi" osvojili B grupu Lige nacija i osigurali plasman u elitu, te povlašteni položaj prilikom žrijeba za naredne kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2024. godine u Njemačkoj.

Godinu na izmaku obilježilo je mijenjanje trave na stadionima u Banjaluci, Mostaru, Tuzli i u Sarajevu, što će svakako doprinijeti kvalitetu fudbala, zbog čega je najzaslužniji Fudbalski savez BiH. Bez obzira na kašnjenja i druge probleme u vezi sa tim poslom, ipak će novi tereni da doprinesu razvoju m:tel Premijer lige BiH, što je pohvalno.

Ako je moguće "zmajevima" i FS BiH dati koliko-toliko "prolaznu" ocjenu za proteklu godinu, onda to sigurno nije moguće učiniti za banjalučki Borac i mostarski Velež, koji su odmah na startu evropskih takmičenja eliminisani od "manjih" fudbalskih zemalja kakve su Farska Ostrva i Malta. Tuzla siti jeste uspio da prođe jednu prepreku (Tre Pene iz San Marina) a potom ispao od holandskog AZ Alkmara, ali ipak jedini kojem bismo dali "palac gore" što se tiče nastupa u Evropi, nesumnjivo je aktuelni šampion Zrinjski iz Mostara.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

"Plemićima" je samo sportska sreća nedostajala da po prvi put izbori plasman u grupnu fazu jednog UEFA takmičenja. U plej-ofu Konferencijske lige protiv Slovana, Mostarci su slavili u prvom duelu golom Nemanje Bilbije, da bi u revanšu u Bratislavi, Zrinjski primio gol u 121. minutu pri rezultatu 1:1, a onda eliminisan nakon lošijeg izvođenja penala.

Vrijedi istaći i novi evropski nastup SFK 2000, koji je stao na korak od grupne faze ženske Lige šampiona, gdje su nepremostiva prepreka za Sarajke bile fudbalerke Ciriha iz Švajcarske.

Tradicionalno, kao i svaki put godina je počela velikim rukometnim takmičenjem, ovoga puta Evropskim prvenstvom u Mađarskoj i Slovačkoj, na kojem se našla i selekcija Bosne i Hercegovine.

Voljom žrijeba svrstana je u grupu sa kasnijim finalistima Španijom i Švedskom, kao i odličnom reprezentacijom Češke, pa su "zmajevi" doživjeli tri poraza. Ipak, s obzirom da su se "furija" i Šveđani našli u prilici da se bore za trofej, bilo je jasno čak i žestokim kritičarima da ekipa, koju je tada s klupe predvodio Ivica Obrvan, nikako nije za potcjenjivanje, a kamoli za podsmijavanje.

Posebno impresivna bila je partija BiH protiv Španaca (24:28), koji su do prvog vođstva od dva razlike stigli tek u 52. minutu, a najbolju partiju pružio je golman Benjamin Burić. Na kontinentalnoj smotri bila su i trojica rukometaša Borca m:tel - Marko Lukić, Luka Perić i Vlado Draganić.

Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA

Šampionat Evrope osvojili su Šveđani, ali je sve proteklo u brojnim problemima sa korona virusom, zbog čega su mnogi rukometni stručnjaci isticali da je dovedena u pitanje i regularnost takmičenja.

U internacionalnim nastupima klubova - rukometaši su igrali u EHF Evropskom kupu - Borac m:tel je na startu eliminisan od slovenačke Riko Ribnice, Izviđač je poražen od slovačke Povaške Bistrice, dok je tuzlanska Sloboda morala da "pruži ruku" igračima Olimpijakosa iz Atine.

Gračanica je jedina bh.ekipa, koja je uspjela da stigne do trećeg kola, nakon što je preskočila "kosovski" Kastrioti i azerbejdžanski Baki, a onda položila oružje protiv češke Karvine.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

U ženskoj konkurenciji bh. rukomet su u Evropi predstavljali Grude i ŽRK Borac, koji su eliminisani od dva portugalska predstavnika - Hercegovke od ekipe Ada de Sao Pedro do Sul, odnosno Banjalučanke od Benfike iz Lisabona. Crveno-plave "osice" su ipak zaslužile aplauze zbog demoliranja kiparske Latsije, ali i zbog činjenice da su dupke napunile dvoranu "Borik", što godinama nije pošlo za rukom nijednom sportskom klubu u gradu na Vrbasu i oborili rekord EHF Evrokupa.



Slično je bilo i sa reprezentacijom BiH u košarci, koja je nastupila na Eurobasketu u Kelnu.

Šampionat Evrope se igrao u još šest gradova i zemalja (Prag, Talin, Tbilisi, Budimpešta, Milano i Ljubljana), a "zmajevi" su ostavili solidan utisak, ali im je malo sreće i možda iskustva velikih takmičenja, nedostajalo da izbore plasman u narednu rundu, prvi put poslije 29 godina.

Izabranici Adisa Bećiragića su savladali Mađarsku i Sloveniju predvođenu jednom od najvećih NBA zvijezda današnjice Lukom Dončićem, ali nisu uspjeli da osvoje poneki bod protiv Njemačke, Francuske i Litvanije, pa su morali da se oproste od Eurobasketa.

Izvor: Profimedia

Ipak, Džanan Musa je na takmičenju opravdao epitet ponajboljeg igrača "zmajeva", što ga je i pred start prvenstva odvelo u slavni Real Madrid i što je po odluci stručnog žirija zasluženo izabran za sportistu godine u izboru "Nezavisnih novina" i BHRT-a.

Klupsku košarku u BiH na međunarodnoj sceni godinama predstavlja jedino Igokea m:tel i to svake godine sa sve više uspjeha. Prošle sezone su Aleksandrovčani umalo stigli do Top 16 faze FIBA Lige šampiona, ali su poraženi u baražu od Ostendea, a ove su takođe već osigurali doigravanje i odmjeriće snage protiv Hapoela iz Holona, šampiona Izraela.

Treba li napomenuti da su "igosi" superiorno osvojili Ligu BiH, da odlično guraju u regionalnoj ABA ligi i prethodne i ove sezone, što je kalendarski jedna godina, ali dobre partije na parketu nisu bile dovoljne za Košarkaški savez BiH, koji im još nije uručio priznanja, medalje i pehar za osvojenu titulu, što je nekoliko puta pominjao trener Dragan Bajić uz apele da se to konačno uradi.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Jedini ženski klub na međunarodnoj sceni, tačnije u regionalnoj WABA ligi, bile su košarkašice Orlova iz Banjaluke, koje su pod trenerskom palicom Dragane Svitlice uspjele da osvoje treću poziciju na završnom turniru u Podgorici.

Kad uporedimo broj objavljenih kritika u medijima za KS BiH u odnosu na FS BiH, razlika u korist fudbala je enermna uprkos neuporedivo boljim rezultatima. Slično važi i za Rukometni savez BiH, koji se rekonstruisao i činilo se krenuo uzlaznom putanjom, da bi predsjednik RS BiH Kenan Magoda sa šovinističkim ispadom vratio nekoliko koraka unazad. Ipak, čini se da se situacija u Savezu opet stabilizovala ili je u pitanju samo zatišje pred novu buru.

Kad je riječ o odbojci, odličan rezultat ostvarila je ženska reprezentacija BiH, koja je ove godine izborila plasman na Evropsko prvenstvo 2023. godine u Belgiji, Italiji, Estoniji i Njemačkoj. Biće ovo drugo veliko takmičenje za bh. tim zaredom. Prošle godine, "zmajice" su debitovale na smotri najboljih selekcija "Starog kontinenta" u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumuniji i osvojile 19. mjesto od 24 reprezentacije.

Izvor: FENA

Takođe, ove godine su izborile opstanak CEV Zlatnoj ligi gdje su zauzele drugu poziciju ispred Španije, a iza Francuske, za šta je najzaslužniji selektor Stevan Ljubičić, 32-godišnji Beograđanin.

U muškoj konkurenciji, ali u sjedećoj odbojci, BiH nije uspjela da stigne do četvrtog svjetskog zlata, nakon što je u Sarajevu poražena u finalu od selekcije Irana.

Na internacionalnoj klupskoj sceni, boje BiH branili su odbojkaši Borca iz Banjaluke, koji su dogurali do 1/16 finala Kupa izazivača u kojem su poraženi od norveškog Vikinga i to bi bilo to kad su u pitanju reprezentativni i klupski nastupi, pa su čast BiH morali da brane pojedinačni sportovi.

Izvor: Facebook/Lana Pudar

Prvi od svih - plivanje, odnosno mlada 16-godišnja Mostarka Lana Pudar, koja je ove godine postala šampion Evrope u Rimu na 200 metara delfin, a osvojila je i bronzanu medalju na duploj manjoj dionici. Zato je pomela konkurenciju i ponijela titulu sportistkinje godine u BiH. Ipak, to nije bilo dovoljno da Vijeće ministara BiH pomogne njen klub vodenih sportova "Orka", koji je proglašen najboljim po izboru Olimpijskog komiteta BiH za 2022. godinu.

Da zlo bude veće, Lanin klub je aplicirao za njihov grant sa projektom "PRIPREME, TRENAŽNI PROCES I REPREZENTATIVNI NASTUPI LANE PUDAR U 2022. GODINI".

Da ne pričamo o tome da u Mostaru ne postoji nijedan bazen... Doduše par dana prije Nove godine, Lani je Vijeće ministara BiH uručilo godišnju Nagradu za sport vrijednu 10.000 KM, moguće da malo operu savjest.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Ne smijemo zaboraviti ni fantastične nastupe mladih karatista banjalučke Energije Pavla Dujakovića i Luku Pejića, koji su ostvarili odlične rezultate.

Dujaković je osvojio seniorske titule prvaka Republike Srpske, BiH i Balkana, zauzeo je i peto mjesto na Mediteranskim igrama, dok je do srebrnih medalja stigao na Evropskom i Svjetskom prvenstvu za mlađe seniore. zbog toga je proglašen za sportistu godine u Republici Srpskoj u 68. tradicionalnom izboru "Glasa Srpske".

Njegov mlađi klupski kolega Pejić će godinu završiti kao najbolje rangirani karatista na svijetu među juniorima u kategoriji do 61 kilograma. U junu je osvojio srebro na Evropskom kadetskom prvenstvu u Pragu, uslijedila je potom bronza na juniorskom Svjetskom prvenstvu u Turskoj, a onda i zlato na Svjetskoj ligi mladih u Veneciji. Zbog svih uspjeha, proglašen je za sportsku nadu 2022. godine u BiH.