Sportski direktor Borca nakon žrijeba Kupa: Svjesni smo kvaliteta Sarajeva, gledaćemo dvije kvalitetne utakmice!

Žrijeb je spojio dva velika rivala.

Jedan od najvećih derbija u BiH čeka nas u četvrtfinalu kup-takmičenja.

Borac će u dvomeču ukrstiti koplja sa Sarajevom, a datumi odigravanja utakmica su 28. februar i 13. mart.

"Očekuje nas veliki derbi u četvrtfinalu Kupa BiH. Svjesni smo svih kvaliteta našeg protivnika i znamo da nas čeka težak posao, ali mi imamo svoj cilj. Daćemo sve od sebe da se domognemo naredne runde takmičenja. Uvjeren sam da ćemo gledati dvije dobre utakmice, a na nama je da se što bolje spremimo, kad za to dođe vrijeme, i da pokušamo da ostvarimo ukupnu pobjedu u predstojećem dvomeču. Do tada, sav fokus je na premijerligaške utakmice sa Tuzla Sitijem i Veležom koje nas čekaju do prvog duela četvrtfinala Kupa BiH", prenio je zvanični sajt Borca riječi sportskog direktora crveno-plavih Olivera Jandrića, koji je bio klupski predstavnik na današnjem "plesu kuglica".

Preostali parovi ove faze takmičenja su Posušje - Sloga Meridian, Jedinstvo (Bihać) – Zrinjski i Široki Brijeg – Velež.

Trofej u Kupu BiH brani Zrinjski, koji je u prošlosezonskom finalu na "Bilinom polju" trijumfovao nad gradskim rivalom Veležom, koji je sezonu ranije podigao trofej savladavši Sarajevo.

