Žena istrčala što nijedan Srbin nije! Pokojni Borislav Dević je ne bi ni vidio na cilju, cijeli svijet je u šoku

Nevjerovatan uspjeh Kenijke Rut Čepnetič na čikaškom maratonu i dalje je glava tema u svijetu atletike. Prva je žena koja je istrčala maraton brže od dva sata i 10 minuta.

Izvor: Tess Crowley/Chicago Tribune/TNS/ABACAPRESS.COM/MN Press

Svijet atletike i dalje obrađuje informaciju koja je u nedjelju došla iz čikaga: Rut Čepngetič, kenijska dugoprugašica, postala je prva žena koja je istrčala maraton za manje od dva sata i 10 minuta. Postavila je novi svjetski rekord u vremenu dva sata, devet minuta i 56 sekundi, što je bilo prosto nepojmljivo mnogima da bi moglo da se dogodi.

Pobjedu je posvetila poginulom zemljaku Kelvinu Kiptumu, atletičaru koji je trebalo da postane prvi u istoriji koji je istrčao maraton za manje od dva sata. Za to mu je prošle godine u Čikagu nedostajalo samo 36 sekundi i vjerovatno bi to uspio veoma brzo, možda već ove godine, ali nažalost to nikada nećemo saznati.

Ono što znamo je da svjetski mediji posvećuju veliku pažnju pobjedi Kenijke u Čikagu minulog vikenda, pa tako i "Marka" piše da je Špancima bilo potrebno da čekaju sve do 1994. da Antonio Serano postane prvi muškarac koji je istrčao maraton za manje od dva sata i 10 minuta (2.09:13 u Berlinu).

Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

"I to nije sve. S obzirom na to da Svjetska atletska federacija ima 214 članova, među njima čak 168 ima sporiji nacionalni rekord u maratonu u muškoj konkurenciji od vremena koje je istrčala Kenijka. Govorimo o zemljama poput Austrije, Čilea, Kolumbije, Kube, Grčke, Mađarske, Rumunije, Srbije, Slovenije, Finske... Da, Finske, zemlje Pava Nurmija i Lasea Virena", u šoku su Španci.

Rekord Srbije u maratonu od 1995. je u vlasništvu pokojnog atletičara Borislava Devića, koji je u Hjustonu 15. januara te godine istrčao 2.13:57.

Izvor: MN PRESS

I to nije sve, jer veličinu uspjeha nevjerovatne Afrikanke objašnjavaju i takozvane "Mađarske tablice", koje se koriste u atletici da bi se poredili rezultati u različitim disciplinama. Na primjer, ako atletičar(ka) istrči 800 metara u vremenu od 1:45,12, to je prema "Mađarskim tablicama" jednako 1.170 bodova. Da je rezultat te trke 1:45,09, onda bi to vrijedilo 1.171 bod prema tim tablicama, a da je vrijeme bilo 1:45,10 ili 1:45,11, onda bi rezultat bio opet 1.170 bodova.

Prema toj računici, rezulltat Kenijke u Čikagu bio je vrijedan 1.339 bodova, što je identičan rezultat visini od 6,26 koju je preskočio Armand "Mondo" Duplantis 25. avgusta u Poljskoj, kada je ko zna koji put oborio svjetski rekord u skoku s motkom.

Novi cilj Čepngetič mogao bi da bude nestvarni rezultat Useina Bolta iz Berlina 2009, kada je istrčao 100 metara u vremenu 9,58 sekundi i tako stekao 1.356 bodova. I to je drugi najbolji ukupni zbir prema "Mađarskim tablicama", jer je spektakularan bio i rezultat Čeha Jana Železnog iz 1996, kada je bacio koplje 98,48 metara. Na taj način i on je zaradio 1.365 poena.

Rut Čepngetič ima 30 godina, pobijedila je u tri od posljednja četiri izdanja maratona u Čikagu i sigurno je da će napadati nove rekorde, kojima će iznova šokirati atletski svijet.