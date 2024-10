Gasi se trostruki osvajač Lige šampiona: Niko tako nije dominirao, sad je kraj zbog 2.000.000 €!

Norveški Vajpers ima jedan dan da skupi novac, inače ide u stečaj!

Izvor: Tor Erik Schroder / NTB Scanpix / Profimedia

Neviđenu dominaciju u Ligi šampiona ostvario je Vajpers pošto je bio prvak Evrope 2021. 2022. i 2023. godine, a sada je tim iz Kristijanštada na rubu bankrota! Već u ponedjeljak je najavljeno da će ovaj klub ući stečaj. A to znači da će biti izbačen iz Lige šampiona i norveškog šampionata.

Već godinu dana se drma budžet Vajpersa, a sada je objavljeno da su u minusu 2.120.000 evra i predsjednik kluba Piter Gitmark je na konferenciji za medije istakao da taj novac mora da se skupi do petka kako u ponedjeljak klub ne bi bio spreman za stečaj!

"Vajpers je dugo imao lošu, a ponekad veoma lošu ekonomiju. Već duži period nije bilo poklapanja prihoda i rashoda, pa je klub živio od vanrednih prihoda. Ne može ovako da se nastavi. Kao rezultat toga, moramo da prikupimo 25.000.000 kruna kako bi postojao osnov za dalje poslovanje kluba. Sada smo u situaciji da do petka nećemo moći da isplatimo plate. To je razlog zašto je Upravni odbor odredio ovaj dan kao rok. Znamo da ćemo doći do novih prihoda ako dobijemo 25.000.000 kruna. Klub će da opstane i ide napijred kao novi subjekt oslobođen svega što nas je opterećivalo ranije. Ako ne možemo, nema više osnova za Vajpers Kristijanstad. Onda je alternativa stečaj u ponedjeljak. Borili smo se da donesemo pet miliona kruna tokom mnogo nedjelja. Kako sada da stignemo do 25.000.000 za nekoliko dana?", rekao je predsjednik kluba Piter Gitmark.

Prošle godine se Vajpers spasio tako što je prodao Anu Vjahirjevu u Brest, pa je produžen život trostrukog uzastopnog prvaka Evrope. Sada je golmanka Katrina Lunde koja je inače rođena u Kristijanštadu istakla da joj jako teško pada trenutna situacija.

"Veoma mi je žao. Ovo mnogo utiče na mene, na sve igračice. Tresem se, nije zabavno uopšte. Ovo je moj život. Postajem veoma razočarana iako smo dobijale informacije. Ispostavilo se da je to mnogo drugačije u odnosu na ono što sam zamišljala", rekla je Lunde.

U Norveškoj je bilo mnogo problema u rukometu ovih godina, pa smo gledali ogromnu dramu oko Kolštada koji je u muškoj konkurenciji jedva izbjegao bankrot na samom startu ambicioznog projekta. Sada čekamo prvo petak, pa onda i ponedjeljak da vidimo kakva je sudbina Vajpersa.

