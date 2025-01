Drama u Melburnu: Teniserka imala napad astme, ali uspjela da prođe dalje!

Ons Žaber je prošla u treće kolo Australijan opena i preživjela je pravu dramu na meču sa Kamilom Osorio.

Kakva drama na Australijan openu! Uspjela je Tunižanka Ons Žaber da savlada Kolumbijku Mariju Kamilu Osorio 7:5, 6:3, a nakon prolaska u narednu rundu ona je otkrila da je imala napad astme tokom duela i da je jedva disala. Melburn je inače problematičan zbog ogromnih temperatura i redovno teniseri i teniserke imaju problema da dišu na ovom turniru.

"Bilo je jako, jako teško da se diše", rekla je Žaber, a onda otkrila: "Kada sam bila mlađa dijagnostifikovana mi je astma. Bilo je jako teško igrati. Morala sam da se preusmjerim na igru bez dugih razmjena udaraca", rekla je Ons Žaber poslije svega. Bivša druga teniserka svijeta je morala hitno da traži medicinski tajmaut u jednom momentu i javno se sada izvinila svojoj rivalki na tome.

"Znala sam da igram sa Kamilom, a ona nije baš najbolji rival kada ste u ovakvoj situaciji. Izvinila sam se na kraju meča jer zaista nisam htjela tako da se ponašam na terenu. Iskoristila sam inhalator, uzela medicinski tajmaut, ali to nije pomoglo uopšte. Sada sam bila sa ljekarom i vidjećemo. Uradićemo neke nove testove da vidimo šta se dešava. Da budem iskrena sa vama, da sam izgubila prvi set bilo bi teško da se vratim", rekla je Ons Žaber.

Šta je sada čeka?

Žaber je trenutno 39. teniserka svijeta i nakon pobjeda nad Kalinjinom i Osorio igra sa Amerikankom Emom Navaro, osmom nositeljkom turnira u narednoj rundi. Tunišanka je uspjela da dođe do dva finala Vimbldona, jednog US Opena, a na Australijan openu i Rolan Garosu je stigla samo do četvrfinala.

