Đoković ili Alkaraz? Njih četvoro je odabralo pobJednika!

Stručnjaci su dali svoju prognozu za meč četvrtfinala Australijan opena između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Novak Đoković ili Karlos Alkaraz? Jedan od njih dvojice obezbijediće mjesto u polufinalu Australijan opena, drugi će da spakuje kofere i da se spremi za povratak kući. Taj duel je posljednji na "Rod lejver areni" u utorak i neće početi prije 10.30 po srpskom vremenu.

Ko će da pobijedi? U studiju "Eurosporta" vodila se debata u kojoj su učestvovali Mats Vilander, Tim Henman, Lora Robson i Žastin Enan. Svi oni iznijeli su svoj stav u vezi mogućeg ishoda tog duela. Interesantno je i to da je Šveđanin, koji je često protiv Srbina, odabrao Đokovića.

"Moja dva razloga? Novak ne gubi na ovom terenu često. Ovo je njegova kuća i to je moj glavni razlog. Drugi je da može da dođe do više lakih poena od Alkaraza. Ne kažem da će on da pobijedi, samo da su to dva razloga zbog kojih bi mogao da trijumfuje."

Potom je riječ dobio Henman.

"Moja dva razloga zašto mislim da bi Alkaraz mogao da dobije je to što ima fizičku snagu, mlađi je 16 godina od Novaka, odlično igra na slemovima, dobro se kreće, moglo bi to da ima uticaj. Slično ću da kažem za njegov servis, promijenio je servis, sada drugačije servira, osvaja dosta poena na servis, to bi mogao da bude faktor. Ne mislim da je fer da gledamo taj meč u četvrtfinalu", istakao je Tim.

Zatim je svoj stav iznela Lora.

"Ja se pridružujem Timu i stajem na njegovu stranu. Ne da će da se desi, nego da bi moglo. Imao je neke brže mečeve, dobija dosta lakših poena na servis. Nije imao test protiv Drejpera jer mu je predao meč. Biće velika vrućina u utorak, loptica će da odskače više. Dok pričam ne zvučim toliko ubijeđena, ali hajde da tako kažem", nasmijala se Robsonova.

Posljednja je analizu dala legendarna Belgijanka koja je osvojila sedam grend slem trofeja.

"Naravno, uvek sam uz tebe Matse, ne želim da se raspravljam ni sa kim. Pričaš o tome da ne gubi često na terenu. Hoću da pričam o finalu Olimpijskih igara. Impresionirao me način na koji je igrao u tim najvažnijim momentima. Ta preciznost koju je imao na treningu pred taj meč, nismo znali na kom nivou može da bude. Onda sam shvatila da bi mogao da odigra najbolji meč u finalu. Možda će i ovaj u Melburnu da bude dug, ali je njegov kapacitet sa fizičke strane da bude na pravom mjestu u pravo vrijeme fenomenalan", zaključila je Enan.

