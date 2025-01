Hrvatska na nogama, ovako ih niko nije ponizio: 15.000 bijesnih navijača ga čeka, hoće osvetu za ove riječi

Pivot Islanda Elidi Snaer Vidarson neće dobiti lijep doček 15.000 navijača u Zagrebačkoj areni kada se bude sastao sa timom "kauboja".

Izvor: JOHAN NILSSON / AFP / Profimedia

Svetsko prvenstvu u rukometu u Hrvatskoj dolazi do najužarenije tačke do sada, čekamo da se sastanu Hrvatska i Island! Hrvati su porazom od Egipta u prvoj fazi sebi napravili problem i nakon što su rutinski izašli na kraj sa selekcijom Zelenortskih Ostrva na startu druge grupe, sada moraju da dobiju Islanđane da bi prošli dalje.

U petak od 20.30 se igra taj meč, a Hrvatima ne samo da je potrebna pobjeda već i prednost od četiri gola razlike kako bi imali bolju poziciju u razigravanju sa Egiptom i Islanđanima pred meč posljednjeg kola sa Slovenijom. Problemi su brojni, dva najbolja igrača Hrvatske su povrijeđena, a sada se oglasio i jedan Islanđanin. Reprezentativac Elidi Snaer Vidarson je za islandske medije dao izjavu koja je digla Hrvatsku na noge.

"Vidjelo se da se juče pojavilo malo Hrvata, sigurno su štedjeli kako bi mogli da kupe ulaznicu za utakmicu s nama. Igramo na sve ništa, barem mislim da je za njih sve ili ništa. Očekujem da će biti puna dvorana i luda atmosfera za obje ekipe", rekao je Vidarson.

Hrvatski mediji su se odmah digli na noge, pisalo se kako on misli da su "Hrvati sirotinja" i generalno nije u javnosti dobro primljena ova poruka.

Slovenci navijaju za Hrvate!

Slovenija bije svoju bitku i u meču sa Egiptom koji je na programu od 18 časova tražiće pobjedu koja bi im obezbijedila da u posljednjem kolu pobjedom nad Hrvatskom mogu da prođu dalje. Jedan od najboljih igrača ovog tima, krilni rukometaš Blaž Janc je istakao da se raduje mečevima i da se nada da će Hrvatska i Slovenija međusobno odlučiti ko će proći dalje.

"Iskreno, to bi me najviše veselilo. Neka i Hrvati dođu na ovu utakmicu neporaženi pa da vidimo ko je bolji. Teret pune dvorane, 15 hiljada ljudi, pritisak javnosti, nije to lako podnijeti. Idemo utakmicu po utakmicu, prvo da pobijedimo u petak pa da uopšte možemo da pričamo o Hrvatima. Dobro je ispalo za sve ljubitelje rukometa. U petak i nedjelju su vrhunske utakmice. Iskreno se nadam da će nas doći podržati što više naših navijača i pomoći nam da dođemo do cilja," zaključio je Blaž Janc.