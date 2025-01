"Dajte mi 15 dana i tu sam": Kapitena Srbije (43) hoće da izvuku iz penzije da igra Ligu šampiona

Bivši kapiten Srbije je sa 43 godine dobio poziv za Ligu šampiona. Odgovorio je samo jednom rečenicom

Izvor: MN Press

Na društvenim mrežama pojavila se informacija da je Visla iz Plocka završila posao oko dovođenja Ivana Nikčevića. Nekadašnji reprezentativac Srbije ima 43 godine, a igrao je rukomet aktivno do prije godinu i po dana kada se oprostio nastupajući za španski Benidorm, pa nikoga ne bi začudilo da opet izađe na teren.

"Prema mojim izvorima Ivan Nikčević će se pridružiti Visli iz Plocka da im pomogne da dođu do glavne runde EHF Lige šampiona", napisao je jedan poljski rukometni novinar. Na to se nadovezao nekadašnji predsjednik Rukometnog saveza Srbije Velimir Marjanović sa pitanjem: "Šta na to kaže Nikčević?"

Vidio je tu raspravu vihorni krilni igrač koji se sada bavi trenerskim poslom i imao je šta da kaže. Iako duboko u petoj deceniji, nije daleko od forme: "Ako mi daju 15 dana da namjestim ruku biću spreman", napisao je sjajni Nikčević.

Kakva karijera!

Izvor: Profimedia

Nikčević je rođen u Nikšiću i nakon početaka u Sutjesci prešao je u Crvenu zvezdu sa kojom je poslije sedam godina uspio da osvoji titulu, ali i da odigra kultni meč Crvene zvezde sa tadašnjim prvakom Evrope i pobijedi. Nakon toga je otišao u Španiju i igrao je za Alteu, Almeriju, Portland San Antonio, Granoljers i Valjadolid osam godina. Za Vislu ga vežu najljepše uspomene jer je tu proveo četiri godine, a zatim se na četiri godine preselio u Sporting. Posljednje tri sezone je proveo u Benidormu. Za reprezentaciju je igrao od 2006. do 2016. godine, osvojio je srebro na Evropskom prvenstvu 2012. i povukao se kao kapiten nacionalnog tima.

Što se tiče Visle poljski tim je ove sezone u Grupi A Lige šampiona i za sada ne stoji dobro. Imaju četiri boda i sedmi su, ispred su samo Federicije koja ima tri boda. Ispred njih je Eurofarm Pelister sa šest bodova, a već Dinamo Bukurešt sa deset djeluje nedodirljivo. Vesprem, PSŽ, Sporting i Fihse iz Berlina su van domašaja. Imaju Poljaci još četiri meča da stignu Pelister i obezbijede drugi krug a igraće sa PSŽ-om, Fihseom, Dinamom iz Bukurešta i Sportingom.