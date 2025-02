Katastrofalna partija za najboljeg vođu navale u NFL-u.

Novi šampioni najjače lige u američkom fudbalu su Filadelfija Iglsi, koji su sinoć razbili Kanzas siti Čifse (40:22).

Dinastija je prekinuta, Čifsi nisu uspjeli da stignu do treće titule u nizu, ali su zato bili blizu da stignu do najvećeg poraza u istoriji Superboula.

Za MVP-a sinoćnje utakmice izabran je Džejlen Hurts koji je skupio 221 jard dodavanjem, 72 probijanjem, upisao jedan tačdaun probijanjem te dva dodavanja za polaganje.

Bila je ovo najgora večer za najboljeg vođu navale u NFL-u Patrika Mahoumsa, koji je s Kanzas sitijem osvojio tri prstena. Odbrana Iglsa terorisala je Mahoumsa, zbog čega je njegov učinak u tri četvrtine bio katastrofalan.

"Ja sam kriv za ovaj poraz, dva puta su me presjekli u drugoj četvrtini i oba puta su to okrunili polaganjem. Poklonio sam im 14 poena", rekao je Mahoums. Iako je skupio 257 jardi dodavanjem i tri dodavanja za tačdaun, sve je to ostvario u kad je utakmica već bila odlučena.

"Dobre brojke u statistici skupili smo kad to više nije bilo važno jer je utakmica bila već odlučena. Ipak, ponosan sam na svoje suigrače jer su do kraja igrali kao da još imamo šanse za preokret. Mnoge bi se momčadi predale, ali mi smo dali sve od sebe do samog kraja. Vjerojatno ćemo ovaj poraz pamtiti do kraja naših igračkih karijera, ali nadam se da će nas on motivirati da u budućnosti budemo bolji", zaključio je Mahoums.