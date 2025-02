Kanađanin "ni kriv ni dužan" završio u polufinalu turnira u Dohi

Feliks Ože-Aljasim je u polufinalu Dohe ni kriv ni dužan.

Kako je krenulo Feliksa Ože-Aljasima! Jedva da se oznojio i da je izašao na teren, a već je u polufinalu turnira u Dohi. Nakon što je prilično teško savladao Kventina Halisa 4:6, 6:4, 7:6 u prvom kolu 18. februara nije više završio meč, a zakazao je polufinalni meč ovog turnira sa Andrejom Rubljovom u petak od 16 časova.

Prvo je imao sreće da Hamad Međedović završi svoj dramatični duel sa Stefanosom Cicipasom u prvom kolu. Nakon osvojenog prvog i izgubljenog drugog seta srpski teniser je pred kraj trećeg imao nesreću da se povredi. Pukla je zadnja loža, a on je sa minimumom kretanja na bukvalno jednoj nozi uspio da prođe dalje. Ipak, povreda je bila previše ozbiljna i morao je da preda meč Kanašaninu.

Zatim je ruski teniser i nekadašnji broj jedan na ATP listi Danil Medvedev uspio da se pojavi na meču sa Ože-Aljasimom bolestan, ali je izdržao samo pola sata i morao je da preda meč. Vidjećemo da li će mu makar Rubljov doći zdrav i spreman na megdan u polufinalu.

Šta je sa Hamadom?

Što se tiče srpskog tenisera on je otkrio da će morati na nešto duži oporavak. Snimci su pokazali da je zadnja loža pukla i da će morati da propusti jedan turnir u nastavku sezone. "Odradili smo snimke i na žalost u pitanju je ruptura zadnje lože. Na to su svi sumnjali i ja sam to znao od momenta kada sam proklizao na terenu. Danas se to obistinilo na pregledu. Još se konsultujem sa doktorima, još ne znam tačno koliko. Neću ići u Dubai, kao što je bio plan. Nadam se da ću poslije toga moći da igram. Vidjeću sa doktorom i timom i za par dana ćemo znati koliko će mi trebati da se vratim", rekao je Međedović za "Sport klub".