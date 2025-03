Srpski rvači otišli po medalje u Tiranu: Poslije uspjeha u Zagrebu, na redu je novi jak turnir

Rvačka reprezentacija Srbije sa četvoricom predstavnika učestvovaće na turniru u Albaniji

Izvor: Privatna arhiva

Rvačka reprezentacija Srbije od 28. februara do 2. marta učestvovaće na drugom ovosezonskom Renking turniru u Tirani. Srpsku zemlju u glavnom gradu Albanije predstavljaće četvorica takmičara u grčko-rimskom stilu: Sebastijan Nađ (67 kg), Ali Arsalan (72 kg), Aleksa Ilić (77 kg) i Aleksandar Komarov (87 kg).

Poslije bazičnih priprema koje su sprovedene na Divčibarama, zatim učešća na prvom turniru iz Renking serije u Zagrebu i trening kampu u Poreču, srpski rvači prethodnih nekoliko dana trenirali su Zrenjaninu. "Rezultati na turniru u Zagrebu bili su dosta dobri", sumira utiske o radu nacionalnog tima predsjednik Stručne komisije Rvačkog saveza Srbije i nekadašnji zlatni olimpijac Davor Štefanek.

Osvrnuo se na turnir u Hrvatskoj. "Taj turnir u Hrvatskoj bio je veoma kvalitetan, a svi naši reprezentativci rvali su odmah po završetku bazičnih priprema. Nismo očekivali vrhunske rezultate, jer forma tek treba da se brusi, ali uspjeli smo da osvojimo dvije medalje, što je zaista za svaku pohvalu. Azamat Tuskaev bio je bronzani u slobodnom stilu, dok je Georgi Tibilov osvojio zlato. On nas je zaista sve pozitivno iznenadio, ali vidjelo se i tokom priprema da je maksimalno fokusiran i to mu je donijelo rezultat."

Štefanek je još jednom ponovio da su svi ovi turniri usputne stanice do glavnog cilja, a to je osvajanje olimpijskog odličja na Igrama u Los Anđelesu 2028. godine. "Imali smo sastanak sa svim našim reprezentativcima poslije turnira u Zagrebu i svi momci su shvatili poruku koju smo željeli da im prenesemo. Neke promjene u pristupu već su se desile na trening kampu u Poreču. Sa radom 95 odsto naših rvača bili smo zadovoljni, ostali su morali da neke stvari koriguju i to su na naše zadovoljstvo konstruktivno prihvatili."

Štefanek je konstatovao da će konkurencija na turniru u Tirani biti žestoka, a plasman srpskih takmičara u značajnoj mjeri mogao bi da utiče i na položaj u žrijebu za predstojeće Evropsko prvenstvo.

"To su iskusni momci, osvajači medalja sa velikih takmičenja. Jedino je Aleksa Ilić sa nešto manje iskustva i još nema odličje u seniorskoj konkurenciji. Ovoga puta očekujemo od Komarova više borbenosti, takođe, nadamo se da će Sebastijan Nađ imati malo više sreće jer u Zagrebu tri meča izgubio rezultatom 1:1. Ono što je pozitivna stvar je odbrana u parteru kod svih naših rvača, a napad još malo treba da se popravi kako bismo Evropsko prvenstvo koje se od 7. do 13. aprila održava u Bratislavi", zaključio je Štefanek.