Trenirao Novaka Đokovića i Janika Sinera, a sad otkrio ko je bolji!

Rikardo Pjati upitan je ko je bolji - Novak Đoković ili Janik Siner? Trenirao je obojicu, poznaje ih, ali njegova izjava pokazuje koliko žali zbog greške karijere od prije dvije decenije.

Novak Đoković i Janik Siner imaju mnogo zajedničkih stvari. Obojica su raznovrsni teniseri koji su osvajali grend slemove i bili na prvom mjestu ATP liste, vole skijanje, dok takođe imaju i zajedničke saradnike. Ulises Badio i Marko Paniki su poslije saradnje sa Đokovićem stigli sad kod Sinera, dok trenutno u Noletovom stručnom štabu radi Gebhard Grič, koji je takođe u jednoj fazi karijere pomagao i Italijanu.

Međutim, sve su to treneri za fizičku pripremu i kondiciju, jedini zajednički imenilac kada je tenis u pitanju je Rikardo Pjati. To je slavni italijanski trener koji je obojicu "učio tenisu", tako da je više nego relevantan sagovornik da govori na sve zastupljeniju temu u javnosti.

Koje su to teniske sličnosti i razlike Novaka Đokovića i Janika Sinera, odnosno da li Italija može da nadmaši Srbina? Već smo čuli da je Đoković govorio da je Alkaraz njegov nasljednik, sa čim se Muratoglu ne slaže, dok valja čuti i šta misli Rikardo Pjati.

Šta kaže Pjati o Đokoviću i Sineru?

Skoro četiri decenije Rikardo Pjati se bavi trenerskim poslom i radio je sa vrhunskim asovima, od kojih su baš Đoković i Siner i napravili najveće karijere: "Mislim da je Janik sada jači od Novaka jer je mlađi", ispričao je Pjati za "Tennis Majors" u skorašnjem intervjuu.

"Siner, ako ga uporedite sa Đokovićem, ima sličnu tehniku i kretanje, ali mislim da su njegovi udarci trenutno jači od Noleovih. Naravno, Nole je sada stariji, ali mislim da Janik ovdje ima nešto više", dodao je Italijan.

"Veoma su slični, ali i veoma različiti. Mislim da je Janik sada jači od Novaka jer je mlađi. Ponekad zaboravim kakav je Novak bio kad je bio mlađi, ali ono što je jasno jeste da je prošao kroz dosta teških situacija sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom ispred sebe. Mentalno su obojica jaki. Kad govorim o njihovom umu, mislim da su obojica vrlo jasni u tome šta treba da rade. Odmah shvate šta je potrebno".

Ko je Rikardo Pjati?

A los 13 años Sinner conoció al gran entrenador de tenis Ricardo Piatti, gracias a unas buenas recomendaciones sobre el tenista italiano. Ricardo a parte de ser el entrenador actual del Sinner, ha llevado al éxito a muchos otros tenistas, como Djokovic o Milos Raonic.pic.twitter.com/TXlO183NeN — DelCa7 (@DelCa7777)November 17, 2020

Rikardo Pjati (67) je bivši teniser koji se nije proslavio kao igrač i već sa dvadesetak godina otišao je na čuvenu akademiju Nika Boletijerija na Floridi gdje je vodio računa o talentovanim igračima. Između ostalog, trenirao je Renca Furlana, Kristijana Karatija, Omara Kamporezea, a potom Ivana Ljubičića koga je od 954. mjesta odveo do trećeg pozicije na ATP listi. Takođe, vodio je računa i o Milošu Raoniću, Rišaru Gaskeu, kao i već pomenutima Novaku Đokoviću i Janiku Sineru.

Interesantno je da ga je Đoković angažovao od jeseni 2005. do juna 2006. godine, kada je bio tinejdžer, ali su se rastali jer Pjati nije želio da se obaveže na "stalni ugovor" i htio je da asistira na tek po nekom turniru. Već tada je primijetio talenat koji ima Nole, tako da je znao šta slijedi.

"Mogao bi da postane najbolji na svijetu i da bude u rangu Nadala i Federera. Đoković je uvijek vrijedno trenirao kao dijete, okružen porodicom, tako da je oduvijek fokusiran i odlučan da bude najbolji na svijetu", pričao je prije dvadesetak godina Italijan.

Ostao je vjeran Ivanu Ljubičiću i bio uz njega do završetka karijere hrvatskog igrača, potom je radio sa Milošem Raonićem, dok je očekivano pomogao i svom zemljaku Janiku Sineru. Trenirao ga je od 2014. do 2021. godine, da bi potom došlo do rastanka i trenutno ga vode Simone Vanjoci i Daren Kejhil, s tim da Australijanac odlazi na kraju sezone.

