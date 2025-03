Raspad u Dalasu poslije tjeranja Luke Dončića: Ovo su svi bitni datumi u kolapsu finaliste NBA lige

Potpun raspad sistema u Dalasu poslije odlaska Luke Dončića.

Dalas se raspao za samo mjesec dana. Od tima koji je prošle sezone igrao u velikom finalu NBA lige i koji se borio za prsten, došao je do ekipe koja je na rubu ispadanja iz plej-ofa i bez jednog od najboljih košarkaša na planeti. Cijeli svijet zna da je Luka Dončić trejdovan u Lejkerse i to je odluka koju niko ne može da razumije. Zato i mrze generalnog menadžera Nika Herisona.

Dok se čeka rasplet i to da li će Herison dobiti otkaz ili je sve to bio neki plan od strane vlasnika stigla je nova loša vijest. Plejmejker Kajri Irving završio je sezonu zbog kidanja prednjeg ukrštenog ligamenta i čeka ga duga pauza. Kada se na to doda da se Entoni Dejvis, koji je došao u razmjeni za Dončića, doživio povredu na debiju u dresu Mavsa i da se još čeka njegov povratak na teren jasno je kakvi su alarmi u Teksasu.

Posle svog tog haosa navijači na društvenim mrežama napravili su retrospektivu događaja i kako je sve teklo u Dalasu od momenta kada je doneta odluka da se Dončić otjera iz kluba.

Ovo je retrospektiva kolapsa Dalasa

Sve je krenulo 1. februara kada je donesena odluka o trejdu Dončića u Lejkerse. Dan kasnije Herison je održao konferenciju za medije sa trenerom Džejsonom Kidom gde je pričao kako niko nije znao za trejd i kako je to odluka kluba jer su "shvatili da sa Lukom ne mogu da dođu do cilja". Onda je 4. februara Luka predstavljen u Lejkersima, a istog dana je Dalas poslao Kventina Grajmsa u Filadelfiju, a on je posle toga ubacio 44 poena Golden Stejtu.

Onda je 7.februara Dalas predstavio Entonija Dejvisa koji je dan kasnije debitovao i povrijedio se i od tada se nije vratio na parket. Ubrzo, 9. februara je Dirk Novicki otišao da gleda debi Dončića za Lejkerse i tako je kao legenda Dalasa pokazao na čijoj je strani i šta misli o trejdu. Istog dana su u dvorani u Dalasu sa tribina izbačeni navijači koji su vikali "Otpustite Nika" i koji su držali te transparente.

Onda je Herison 12. februara otišao na jedan koledž meč gdje su mu vikali "Otpustite Nika", pa je 15. februara Kidov pomoćnik Derel Armstrong uhapšen zbog "teškog napada smrtonosnim oružjem" jer je udario ženu pištoljem i prijetio da će je upucati.

Poslije toga su 21. februara Mavsi objavili video snimak u kom su obrisali Dončića sa klipa, pa je istog dana Novicki dao prvi intervju od Lukinog odlaska u kom je pričao o tome kako je podnio sve to i koliko mu je teško. Zatim je 25. februara Dončić donio Lejkersima pobedu protiv Dalas, uz tripl-dabl. Koliko navijačima znači Luka je mogao da vidi 28. februara kada je otkriven njegov mural u Dalasu.

A, onda je počeo mart. Već 1. marta je Grajms dao ta 44 poena Voriorsima, da bi 3. marta Dalas prvo donio odluku da uveća cijenu sezonskih karata za 8 odsto za sljedeću sezonu, da bi se iste večeri Irving povrijedio i završio sezonu...

