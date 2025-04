Bolan poraz Olge Danilović! Propustila veliku priliku u finalu Ruena

Olga Danilović izgubila od favorizovane Ukrajinke u meču za trofej u Francuskoj.

Izvor: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović izgubila je u finalu WTA turnira u Ruenu od Ukrajinke Eline Svitoline u dva seta, 4:6, 6:7. U svom četvrtom finalu u karijeri, Srpkinja je u Francuskoj igrala protiv prvog nosioca turnira i nije uspjela da donese Srbiji drugi trofej u danu na istom turniru, na kojem je nekoliko sati ranije u finalu dubla trijumfovala Aleksandra Krunić.

Uprkos ostvarenom uspjehu samim plasmanom u finale, boljeće ovaj poraz Danilovićevu jer je u taj-brejku drugog seta propustila dvije set-lopte za izjednačenje u setovima, a onda je sa mreže volej udarcem izbacila lopticu daleko u aut, iza osnovne linije. Svitolina se izvukla iz te situacije i poslije velike drame iskoristila četvrtu meč-loptu, za trijumf u taj-brejku rezultatom 10:8.

Danilovićeva je ušla u nedjeljno finale znajući da će u ponedjeljak svakako ostvariti najboljji plasman u karijeri, visoko 34. mjesto, a pobjeda je mogla da joj donese i istorijski uspjeh, mjesto u Top 30. Nažalost, sačekaće još malo do svoje treće WTA titule.

U prvom setu Svitolina je pokazala da je sa debelim razlogom bila određena za prvog nosioca, kao 18. igračica svijeta. Kažnjavala je Olgine oscilacije i uprkos nekoliko herojskih poena Danilovićeve (posebno u gemu za 4:4), Ukrajinka je osvojila prvi set rezultatom 6:4.

U drugom je bilo više drame, Olga je impresivnim servisom stigla do izjednačenja 3:3, potom su obje griješile do 4:4, bilo je i 5:5, a onda je a Svitolina dominantnom igrom povela 6:5 i došla nadomak pobjede. Pri meč-lopti Ukrajinke, Danilovićeva je odgovorila svojom najboljom igrom i uvela drugi set u taj-brejk. U njemu je u opisanoj završnici pad koncentracije žestoko koštao Srpkinju.

Igra Danilovićeve veoma raduje pred njen nastup na Rolan Garosu, do kojeg ima više od mjesec dana pripreme. Očigledno je da joj šljaka veoma prija od starta sezone na toj podlozi i to bi moglo da nagovijesti još jedan uspješan turnir u Parizu za nju. Prošle godine je na Rolan Garosu stigla do četvrtog kola.

