"Igrači se više ne plaše Đokovića": Bivši teniser sumnja da će Novak igrati na Rolan Garosu!

Nekadašnji "Broj 40" Aleks Antonič istakao je da nije siguran da će Đoković igrati na Rolan Garosu.

Novak Đoković donio je odluku da ne nastupa u Rimu što je mnoge iznenadilo. Nakon što je na posljednjih pet turnira upisao četiri poraza u prvim mečevima Srbin očigledno želi da dodatno poradi na svojoj formi. Međutim, svaki teniski stručnjak ima svoje viđenje situacije u kojoj se najbolji teniser svih vremena nalazi. Tako je Aleks Antonič iznio svoj stav - nekadašnji "Broj 40" sumnja da će Novak biti spreman za predstojeći grend slem - uglavnom zbog nedostatka mečeva.

Novak Đoković već je najavio da bi želio da igra vrhunski tenis na naredna dva velika turnira - Rolan Garosu i Vimbldonu. Međutim, Australijanac ističe: "Igrači su izgubili strah protiv njega, ne plaše ga se više".

Činjenica je da Novak još nema pobjedu na šljaci ove godine, pa zbog toga Australijanac dodaje:

"Nisam siguran da će Novak igrati na Rolan Garosu. Neprijatno me je iznenadio način na koji je izgubio mečeve, a ne sam poraz. Djelovalo je kao da se pomirio sa porazom", naglasio je Australijanac.

"Tabilo i Arnaldi su sjajni teniseri, ali mit koji je bio stvoren oko Đokovića je razbijen. Sa druge strane, ne smijemo da zaboravimo da je Đoković igrao finale u Majamiju. Bio je i u polufinalu Australijan opena gdje je morao da preda. A onda su se desila i četiri poraza u prvim kolima. Ako želi da bude spreman za veliki turnir, biće mu neophodno zagrijvanje. Mora da odigra i turnir pruhe Rolan Garosa, mada je za mene i dalje njegovo igranje u Parizu pod ogromnim znakom pitanja", istakao je Antonič.

Džon Izner misli da se Novak sprema za Vimbldon

Džon Izner takođe je jedan od bivših tenisera koji su analizirali Novakovu igru u posljednje vrijeme. Nekadašnji Srbinov rival istakao je da sumnja da olimpijski šampion ima velike šanse u Parizu te baš iz tog razloga vjeruje da se Novak priprema za Vimbldon.

"Čini mi se da ga je u ovom trenutku jedino interesuje Vimbldon", rekao je Izner u podkastu "Nothing Major". "Veoma mu je teško da osvoji Rolan Garos i možda sada to razumije. Imao je tri od pet setova tokom dvije nedjelje na šljaci, sa svim sjajnim igračima, sa povratkom Sinera – veoma je malo vjerovatno. To nije njegova najbolja podloga i trenutno igra loše na njoj."

Novak Đoković želi vrhunsku formu

Prije poraza u Madridu Novak Đoković je govorio o svojim ambicijama. Tom prilikom otkrio je da je njegov prioritet priprema za velike turnire. Želi vrhunsku formu na Rolan Garosu i Vimbldonu i to je jedino na čemu on i Endi Marej rade.

Tom prilikom je rekao:

"Prioritet je očigledno pokušaj da nivo tenisa koji trenutno možda nije tamo gde želim, da bude podignut na viši nivo, kako bih mogao da postignem vrhunac na Rolan Garosu. Zaista želim da igram najbolji tenis u Francuskoj i na Vimlbdonu", rekao je Đoković za "Skaj Sport" u Madridu.

Da li Novak može da osvoji grend slem?

Na velikim turnirima Novak se trudi da igra svoj najbolji tenis. U posljednjih pet na čak četiri turnira je stigao makar do četvrtfinala, što bi mogao da bude dobar znak za Srbina. Ako se tome pridoda njegova izjava da želi da igra najbolji tenis na najvećim turnirima, onda ga svakako nikada ne smijemo otpisati.

Rezultati na proteklih pet grend slemova:

Australijan open 2024 - polufinale, pobjeda Sinera

Rolan Garos 2024 - četvrtfinale, Đoković doživio povredu, Kasper Rud je pobijedio

Vimbldon 2024 - finale, pobjeda Alkaraza

US open 2024 - treće kolo, pobjeda Popirina

Australijan open - polufinale, Đoković predao meč Zverevu

