"Zmajevi" u problemu pred Island i Grčku: Benjamin Burić i Marko Majstorović ne dolaze!

Selektor Damir Doborac neće moći da računa na nekoliko igrača.

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Rukometna reprezentacija Bih nastavlja kvalifikacije za Evropsko prvenstvo duelima sa Islandom i Grčkom, a pred ova dva duela u kojima su "zmajevima" potrebna najmanje tri boda problemi sa selektora Damira Doborca.

Na konferenciji za novinare Doborac je otkrio da su mu otkazali dolazak golman Benjamin Burić i lijevo krilo Marko Majstorović.

"Ponovo smo u velikim problemima, dva dana prije okupljanja su nam otkazali golman Benjamin Burić i lijevo krilo Marko Majstorović. Znamo da je Marko Panić operisao lakat i ne možemo računati na njega“, rekao je Doborac.

"Teško je bilo šta govoriti, još nismo kompletni, čekamo Alilovića i Senjamina Burića. O Islandu je suvišno govoriti, daćemo sve od sebe", dodao je on.

On je istakao da će navijači podržati reprezentativce u Skenderiji u srijedu.

"Island moramo zaustaviti u tranziciji, zaustaviti njihove lagane golove. Vraćam se na utakmicu protiv Gruzije, to je bilo neizvjesno, ali koncetracija prilikom zicera nas je koštala. Sigurno će biti teško doći do dvije pobjede, ali prvo ćemo razmišljati o Islandu, bitno je da igrači daju sve od sebe, nekada rezultat nije na našoj strani, ali kada daš sve od sebe, to je nekako drugačije. Nema potrebe da trošimo riječi na Island, možemo igrati sa svakim", poručio je Doborac.