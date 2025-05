"Trebalo bi da pogleda kako to radi Novak": Kurijer zna šta bi Siner trebalo da nauči od Đokovića

Bivši američki teniser Džim Kurijer istakao je aspekt igre u kojem bi Janik Siner mogao da se ugleda na Novaka Đokovića, a on se odnosi na odbranu od bekhenda.

Izvor: Youtube/ Tennis Channel/ Rolex Monte-Carlo Masters/ Internazionali BNL d'Italia

Novak Đoković je uzor mladim igračima, osvajač 24 grend slem titule i prava figura od koje bi trebalo učiti. Možda se može i reći da je aktuelni "Broj 1", Janik Siner, od njega preuzeo brojne dobre strane, kao što mu uzima i trenere poput Marka Panikija.

Italijan ima pred sobom još mnogo ima prostora za napredak, a bivši američki teniser Džim Kurijer (54) zna šta bi još mogao da "krade" od Novaka. Tu informaciju podijelio je u razgovoru sa Endijem Rodikom. Janik Siner je tri mjeseca bio suspendovan zbog dva pozitivna doping testa, nedavno se vratio na teren i odmah stigao do finala mastersa u Rimu u kojem je Karlos Alkaraz bio bolji od njega. I pored svega, Italijan je uspio da se dobro zagrije za predstojeći veliki cilj, a to je Rolan Garos.

Poraz od Španca možda je bio i očekivan, s obzirom na to da je Alkaraz u dobroj formi, a Sinera su mučili žuljevi. Ipak, bivši američki teniser ima još detaljniju analizu. "Hajde da se detaljnije pozabavimo tim vraćanjem drugog servisa. Na kraju seta, činilo se kao da je u terenu počeo da se malo dublje spušta, što ima smisla sa stanovišta geometrije, zar ne? Ako Alkaraz zaista široko zamahne servisom, ima forhend koji može da podigne."

Kurijer ima rješenje, a ono leži u Đokoviću. "On nema taj luksuz na terenu za direktnu odbranu od bekhenda. Da li bi trebalo da se ugleda na Đokovićev primjer i da jednostavno snažno i duboko udari kroz sredinu terena sa tim drugim vraćanjem lopte na terenu za direktnu odbranu, stojeći na osnovnoj liniji kako ne bi bio previše izbačen van terena bekhendom?"

Rodik je odgovorio: "Da, mislim da je tako. Ako se meč igra kroz centar terena, to je prednost za Sinera. Čim se odvede ka bočnim linijama, to je prednost Alkaraza", dodatno je analizirao bivši teniser.

Šta Džim Kurijer misli o Novaku Đokoviću?

Bivši američki teniser često govori o Novaku Đokoviću, a kao iskusni sportista i nekadašnji "Broj 1" Kurijer zna kakav problem ima Srbin. S obzirom na to da se spominje rastanak sa Endijem Marejem, Kurijer vjeruje da Englez nije bio problem igre Srbina, akcenat je stavio na motivaciji.

Izvor: Profimedia

"Novaku nije potreban trener nego motivacija! Ni meni nije jasno u kakvoj je situaciji Đoković manje od dvije nedjelje prije Rolan Garosa. Čini mi se da je on potpuno zdrav, samo motiv mu nedostaje. Možda mu je potrebno nešto ekstra da bi bio spreman za novi juriš na Garos i Vimbldon, što je njemu najvažnije. Njegov tenis nije sada dobar koliko bi trebalo da bude”, rekao je Džim Kurijer.

Prisjetio se Amerikanac i osvajanja Olimpijskih igara koje su bile Novakov najveći cilj. "Ko je bio Novakov trener na Olimpijskim igrama kada je osvojio zlatnu medalju?", zapitao je on. Odgovor je - niko.

"Baš tako, on sve može i sam", istakao je on.

Da li je saradnja sa Marejem bila dobra ideja?

Saradnja Novaka Đokovića i Endija Mareja možda je bila i veće iznenađenje nego njihov rastanak. Vjerovatno niko nije očekivao da bi olimpijski šampion mogao da za trenera uzme jednog od najvećih rivala tokom karijere. "Još veće iznenađenje je bilo da su njih dvojica uopšte počeli da rade. To je zaista bio šok. Kada je to krajem prošle godine objelodanjeno, ljudi su pomislili da će to biti dobro za Novaka, da će dobiti inspiraciju."

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

"U Australiji je sve sjajno funkcionisalo kada je Novak savladao Alkaraza. Nažalost, povrijedio se u tom meču i nismo ga vidjeli da opet igra dobro sve do Majamija. Dobio je tamo dva fenomenalna meča u četvrtfinalu i polufinalu, a onda na finale izašao sa otečenim okom i izgubio od Menšika, od koga bi vjerovatno izgubio i da je sve bilo u redu. A ni sezona na šljaci nije počela kako bi Endi i Novak željeli", rekao je na kraju Kurijer.

Kad Novak Đoković izlazi na teren?

Novak Đoković nije najbolje krenuo godinu, poslije polufinala Australijan opena, olimpijski šampion teško pronalazi ritam. Na posljednjih pet turnira upisao je četiri poraza u prvim mečevima, dok je u Majamiju stigao do finala. Sada ima priliku da u Ženevi zaigra na posljednjem pripremnom turniru pred Rolan Garos.

Đoković je umjesto u Rim, otišao u Ženevu, a tamo će startovati u srijedu, dok će njegov rival biti Marton Fučović iz Mađarske. Njih dvojica su se sastali pet puta dosad i Novak ubjedljivo vodi 5:0. Prvi meč su odigrali 2018. kad je Novak bio bolji u prvom kolu US opena, godinu dana kasnije su se sreli u Dohi, a 2021. su igrali dva puta, najprije na Vimbldonu u četvrtfinalu, a onda u drugi put u trećem kolu mastersa u Parizu. Posljednji meč odigrali su na Rolan Garosu 2023.