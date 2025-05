"U poređenju sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom, Novak Đoković je osrednji"

Teniski trener Patrik Muratoglu istakao je da je Novak Đoković bio osrednji igrač, a možda je i dalje osrednji, naspram Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

"Velika trojka" uvijek je zanimljiva za komentare, a čini se da je najzanimljivija bivšem teniseru Patriku Moratogluu. Francuz je već komentarisao igru Novaka Đokovića, iznijevši da je prosječnim tenisom uspio da ispiše istoriju. Ovog puta njegova konstatacija bila je slična, prema njegovom mišljenju Novak je osrednji u poređenju sa svoja dva najveća rivala - Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

Srbin je najdominantnija figura "velike trojke" pošto je, makar statistički, ispred Španca i Švajcarca. Osvojio je 24 grend slem titule, prati ga Nadal sa 22, odnosno Rodžer sa 20. Olimpijski šampion iz Pariza drži i rekord po broju nedjelja provedenih na prvom mjestu, pošto je na vrhu opstao 428 nedjelja i nikakva greška ne bi bila kada bi ga svi oslovljavali sa - najveći teniser svih vremena.

Međutim, poznati Francuz vjeruje da je Novak uvijek kaskao za Nadalom i Federerom, a to je još jednom potvrdio u razgovoru za "Bartoli Time". Ono što je Novaka razdvajalo od dvojice rivala bio je mentalitet.

"Kada pogledate Đokovićev tenis sa devetnaest godina, nijednog trenutka ne možete pomisliti da će postati ono što je danas. Čak i danas, ako ste zaista pažljivi, on je igrač u poređenju sa drugom dvojicom, strašno je to reći, ali je gotovo osrednji. Sve radi veoma dobro, ali zapravo nema jake udarce", rekao je Muratoglu.

"Ništa u njegovom tenisu nije bilo što bi ljude navelo da pomisle da će biti i polovinu ovoga što je danas, ali mentalno su ga njegovo samopouzdanje, njegova ambicija, njegova pažnja prema detaljima činili najvećom cjelinom."

Šta je Muratoglu još rekao o Đokoviću?

Muratoglu je i ranije govorio o Novaku Đokoviću, o njegovoj igri, velikim uspjesima i mentalitetu koji ga je gurao tokom karijere. "Kada pogledate trojicu, postoje dvojica koja su zauzimala poziciju kada je Novak stigao. Svi su govorili da su nepobjedivi. Novak je stigao sa veoma prosječnom igrom."

"Čak i danas, na kraju njegove karijere, kada pogledate Rafinu igru, Rodžerovu igru, Novakovu igru, nevjerovatno je da je Novak najjači od njih trojice, onaj koji je oborio sve rekorde. To pokazuje da najvažnija stvar nije u tenisu, već u reketu. Očigledno je da vam je tenis potreban, ali najvažnija stvar, ono što zaista pravi razliku, jeste stanje uma, mentalitet."

Zašto je Novak najbolji?

Koliko god Muratoglu sporio ili veličao izdanje Novaka Đokovića jedno je jasno - brojevi ne lažu, a po njima Srbin je najbolji svih vremena. Tako je jednom prilikom Muratoglu morao da prizna: "Znam da nekima smeta što to kažu, ali to je daleko najvažnije. U potpunosti se slažem sa idejom da brojevi nisu sve, naravno. Možda će za 50 godina ljudi reći da je Federer ostavio beskonačno veći trag od Novaka".

"Međutim, kada moramo da odredimo najboljeg igrača svih vremena, moramo to da baziramo na dostignućima. Ako to baziramo na drugom kriterijumu, to je potpuno subjektivno, to više ništa ne znači. Sama ideja najvišeg nivoa je 'ko je najbolji?' Igrači se takmiče jedni protiv drugih, na kraju svake nedjelje je najbolji u nedjelji; na kraju svake godine je najbolji u godini. Dakle, to je lažna debata. Ako je pitanje: ko je najbolji? Onda je to Novak", konstatovao je Francuz.

Da li Muratoglu može da pomogne Novaku?

Muratoglu je jednom prilikom istakao da bi znao kako da popravi igru Novaka Đokovića. Možda se na neki način preporučio Srbinu: "Ono što mislim da je mogao Novak Đoković bolje da uradi, što je teško reći jer je najbolji svih vremena, ponekad osjećam da nije dovoljno agresivan u svojoj igri..."

"Novak je onda vjerovatno momak koji je pokrivao teren na najbolji mogući način, ne samo zbog pokreta, već i zbog činjenice da je, krećući se veoma visokim tempom u stranu, umio da udari kontru", konstatovao je Muratoglu.

Kad Novak izlazi na teren u Ženevi?

Novak Đoković trenutno se zagrijava u Ženevi za predstojeći Rolan Garos. Srbin je otkazao nastup u Rimu i zakazao učestvovanje na ATP250. Njegov meč najavljen je za srijedu i očekuje se da počne u 14.30 sati. Protivnik olimpijskog šampiona biće Marton Fučović iz Mađarke koji je trenutno 34. igrač svijeta. Novak se sa Fučovićem sastao pet puta i svaki put je iz meča izašao kao pobjednik.

