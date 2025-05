Ko je novi trener Novaka Đokovića? Rođen u Zadru, a Srbiji je posvetio cijelu karijeru

Dušan Vemić je bivši srpski teniser rođen u Zadru, koji je vrlo često sarađivao sa Novakom, bio je njegov sparing partner, ali ga je pratio i na velikim turnirima.

Novak Đoković je raskinuo saradnju sa Endijem Marejem pred turniru u Ženevi, a sada je potvrdio da će u svom boksu imati zamjenu. Novi trener olimpijskog šampiona iz Pariza biće Dušan Vemić. Riječ je o bivšem srpskom teniseru rođenom u Zadru, koji će u Švajcarskoj i na predstojećem Rolan Garosu biti glavni trener Novaka Đokovića.

Vemić je selektor Bili Džin King kup reprezentacije Srbije, a osim njega Novaku će pomoći i Boris Bošnjaković. "Nisam trenutno u potrazi za trenerom. Nema potrebe da žurim u bilo kom kontekstu. Osjećam se komforno sa ljudima oko mene. Dušan Vemić je ovdje, došao je iz Amerike, tamo živi. Biće sa mnom u Ženevi i na Rolan Garosu. Boris je tu kao analitičar i trener-asistent. Vidjećemo poslije toga šta će biti", poručio je Đoković.

Uloga Vemića sigurno će biti od koristi Novaku, pošto ju njih dvojica već duže vremena sparing partneri.Takođe, Vemić ima iskustva u trenerskim vodama, te Novak neće imati potpuno neiskusnog konsultanta kao što je to bio slučaj sa Marejem.

Ko je Dušan Vemić?

Osim što je na poziciji selektora ženske reprezentacije Srbije postoji još mnogo kvaliteta Dušana Vemića. Njegova karijera bila je mnogo uspješnija u dublu, nego u singlu. Kad je u pitanju pojedinačna konkurencija Vemić je stigao do 146. mjesta na svijetu, dok je u parovima dogurao do 31. mjesta.

Može se reći da mu je karijeru obilježio plasman u polufinale Australijan opena 2010, kad je u tandemu sa Ivom Karlovićem pretrpio poraz od Nenada Zimonjića i Danijela Nestora. Tokom karijere često je mijenjao partnere u dublu, igrao je sa Novakom Đokovićem, Ivom Karlovićem, Džejmijem Marijem, Mišom Zverevim, Tomašom Berdihom...

Vemić je takođe nekoliko puta bio član Dejvis kup reprezentacije, debitovao je 1996, a kad je u pitanju odnos pobjeda i poraza on iznosi 20-9. Vemić je karijeru započeo 1995, a reket je o klin okačio 2011.

Da li su Vemić i Đoković ranije sarađivali?

Novak Đoković i Dušan Vemić i ranije su sarađivali, a uglavnom su bili sparing partneri, ali je Vemić i ranije bio uz Srbina na velikim turnirima. Još davne 2011. i 2012. na US openu, a onda i na Rolan Garosu (2012. i 2013), a onda i na Australijan openu i Vimbldonu 2012, Vemić je bio uz Novaka dok je ulogu glavnog trenera imao Marjan Vajda.

S obzirom na to da Vemić živi u SAD, bio je uz Novaka i u Majamiju 2016, kad je stigao do trofeja. "To je vrlo drag dio mog života, u pitanju je moj drugi trenerski posao. Noletu sam pomagao 2011. u Indijan Velsu, da bih u avgustu iste godine istovremeno počeo da radim sa Andreom Petković i sa Noletom."

"Nastavio sam azijsku turneju sa Andreom do kraja sezone, a sa Novakom sam zvanično počeo da sarađujem u januaru 2012. Vreme, momenti i turniri koje smo zajedno proveli bili su divni. Bio sam potpuno koncentrisan da pružim sve od sebe kako bih njemu i timu Đoković pomogao maksimalno, s tim što sam njima pomogao kao prijatelj i kolega i prije nego sam krenuo da radim zvanično. Bio sam presrećan što sam dio tog tima i što osjećam da sam djelić svega toga“, rekao je Vemić u intervjuu za Sport klub prije pet godina.

